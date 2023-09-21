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عدن - ياسمين التهامي - ماهي الأطعمة التي يمكنك تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

يعد تاريخ الصلاحية المنتج من أهم المعلومات التي تجدها على أي عبوة طعام حيث تخبرك هذه الأرقام الصغيرة، إلى متى يمكنك تناول المنتج أو على الأقل الوقت الذي تصبح فيه الأطعمة غير آمنة ولا ينصح بها.

وغالباً ما يتخلص الناس من الأطعمة لأن تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق قد مضى، لكن المثير للاهتمام أن هناك العديد من أنواع الأطعمة التي يمكن استهلاكها بأمان بعد فترة طويلة من “انتهاء صلاحيتها”.

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تاريخ انتهاء الصلاحية، أو تاريخ الاستخدام، موجود لإعلام المستهلك بمدى حداثة المنتج. ومع ذلك، لا يوجد خطر من تناول أطعمة معينة بعد ذلك التاريخ.

عادة ما تبدو الأطعمة غير الآمنة للأكل مختلفة ورائحتها مختلفة عن الطريقة التي كانت عليها عند شرائها لأول مرة لذا لا تأكل أبدًا الأطعمة التي لست متأكدًا منها.

ما هي الأطعمة التي يمكن تناولها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية؟

الفاصوليا

تدوم الفاصوليا المجففة إلى أجل غير مسمى إذا تم تخزينها في مكان بارد وجاف.

الحبوب الأخرى مثل العدس والشوفان وما إلى ذلك، تدوم أيضاً إلى أجل غير مسمى. هذه العناصر تبقى آمنة للأكل على الرغم من أنها فقدت نضارتها.

الخبز

يمكن تناول الخبز بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على العبوة لكن لا تأكله إذا رأيت العفن عليه.

إذا كنت ترغب في إطالة عمر الخبز، فلا تتردد في تجميده حيث تستمر صلاحية الخبز لمدة ثلاثة أشهر على الأقل إذا قمت بتجميده.

يمكن أكل الخبز الأبيض من خمسة إلى سبعة أيام عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة. وإذا تم تبريده، فسيظل طازجًا لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام إضافية قبل أن يصبح قديمًا.

الأجبان الصلبة

تبقى الأجبان الصلبة مثل جبن الشيدر وجبن البارميزان صالحة للأكل حتى بعد أن يبدأ العفن في التكون. فقط تأكد من قطع أي أجزاء متعفنة قبل تقطيعها.

بشكل عام، يمكن تناول الجبن الصلب لمدة شهر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

البيض

هل سبق لك أن ذهبت لتحضير عجة ولاحظت أن التاريخ المدون على كرتون البيض قد مضى بالفعل؟ البيض عنصر أساسي آخر لا يستخدمه الناس دائمًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

إليك خدعة للتحقق مما إذا كان البيض قد تعرض للتلف دون كسره: ضعه في وعاء من الماء للتحقق من قابلية الطفو. إذا غرقت، فلا تزال آمنة للأكل؛ إذا كانت تطفو، قم برميها.

المعكرونة الجافة

لن تفسد المعكرونة بسهولة لأنها منتج جاف يمكنك استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، طالما أنه ليس له رائحة كريهة.

عمومًا تبلغ صلاحية المعكرونة الجافة عامين ولكن يمكنك عادةً دفعها إلى ثلاثة أعوام.

الأطعمة المجمدة

تمنع درجات الحرارة المثلجة الأطعمة من التلف، لذا فإن أي أطعمة مجمدة معبأة آمنة بشكل عام للأكل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

إذا تعرض الطعام لـ “حرق المجمدة” أو Freezer-burn بسبب الجفاف الناجم عن الأكسدة، فلن يكون لذيذًا جدًا لكن إذا كنت تحاول الاقتصاد فإن الطعام لا يزال آمنًا للأكل.

الشوكولاتة

يمكن أن تدوم الشوكولاتة إلى ما بعد تاريخ انتهاء الصلاحية اعتمادًا على الدرجة وكيفية تخزينها وما إذا كانت الحزمة مفتوحة أم لا.

من الناحية المثالية، تريد الاحتفاظ بمنتجات الشوكولاتة في مكان بارد وجاف عند درجة حرارة 21 درجة مئوية أو أقل.

بالنسبة لرقائق الشوكولاتة شبه الحلوة، يمكن تخزينها في المخزن لمدة شهرين إلى أربعة أشهر بعد التاريخ المطبوع، ومن ستة إلى ثمانية أشهر في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة ومن سنتين إلى ثلاث سنوات في الفريزر.

لا تخطئ في أن الدهون أو السكر على الشوكولاتة هي عفن، على الرغم من مظهر البقع إلا أنه لا يزال من الممكن استهلاكه أو استخدامه بأمان.

الأطعمة المخللة

يعتبر الخيار المخلل أو الفلفل أو البنجر أو أي خضروات أخرى جيدة لمدة عام إلى عامين بعد تاريخ الاستهلاك، سواء كان مفتوحًا أو غير مفتوح يمكن تخزينه في الثلاجة أو المخزن.

كيف تعرف إذا كانت المخللات فاسدة؟ إن وجدت قمة مستديرة أو على شكل قبة على الغطاء، مما يشير إلى أن الجرة لم يتم إغلاقها بشكل صحيح.