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عدن - ياسمين التهامي - من مطبخ نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل صينية كفتة بطريقة جديدة ولذيذة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع على قناة “cbc سفرة”، طريقة عمل صينية الكفتة، بطريقة جديدة ولذيذة، لتناولها كوجبة غداء. ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل صينية الكفتة وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي: اقراء ايضاً : المكونات: – نصف كيلو لحمة مفرومة – بصل مبشور – رشة بهارات – رشة ملح – رشة فلفل أسود – ربطة بقدونس مفروم – نصف كوب بقسماط ناعم – بيضة – ملعقة صغيرة بيكنج بودر – ملعقة صغيرة قرفة بودرة – ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة – ٢ ملعقة مسطحة دقيق طريقة التحضير: – احضري وعاء وضعي به اللحمة المفرومة وأضيفي البقسماط والدقيق والبصل المبشور والزنجبيل والقرفة والبيكنج بودر وملعقة ملح صغيرة ونصف ملعقة فلفل أسود وبيضة وربع كوب بقدونس وتقلب المكونات جيدًا. – احضري صينية مدهونة بالزيت وتشكل الكفتة على شكل أصابع وترص في الصينية. – أضيفي ربع كوب ماء للصينية وغطيها وضعيها على نار عالية وعند وصولها لدرجة الغليان اجعلي النار هادئة إلى أن تنضج. – اشعلي قطعة فحم وضعيها داخل ورق ألمونيوم وتوضع داخل صينية الكفتة وضعي القليل من الزيت على الفحم وغطي الصينية لفترة من الوقت حتى تأخذ طعم الشواء.

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