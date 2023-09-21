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عدن - ياسمين التهامي - مقيمة أجنبية تحرق قلوب عائلة سعودية وتسرق منزلهم بحيلة ماكرة لا تخطر على بال (فيديو)

كشفت مواطنة سعودية عن قيام "خادمة" تعمل في منزل عائلتها بسرقتهم بطريقة مخادعة بعدما أوقعتهم بالفخ.

وفي الفيديو المتداول، تقول المواطنة: "كنا نحتاج إلى خادمة تساعد الوالدة في المنزل والأشغال، للأسف دورنا وما لقينا أحد"، وأضافت: "صديقة أختي الكبيرة، عرفتنا على خادمة، لكن مشكلتها أنها كانت مخالفة لأنظمة الإقامة، لكن كانت جيدة وفاهمة كل شيء في المنزل".

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وتابعت: "في مرة أخدناها معنا حديقة، وبعدنا عن الأطفال، لما رجعنا لقينا الأطفال لحالهم، لما سألناهم قالوا لنا جت سيارة وهي ركبت معهم".

واختتمت: "لما رجعنا البيت لقينا الباب مفتوح، وأشياء كثيرة مسروقة، ولم نستطع أن نبلغ عنها لأنها مخالفة لنظام الإقامة وطحنا بالفخ".

وتستعين الكثير من العائلات السعودية بعاملات منزلية للقيام بأعمال المنزل، في وقت تسن السلطات قوانين منظمة لذلك.