أسرة الصحفي "أحمد ماهر" تناشد رئيس المجلس الرئاسي بالتوجيه بتقديم نجلها إلى محاكمة عادلة وسريعة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشدت أسرة الصحفي المختطف لدى قوات الانتقالي في عدن احمد ماهر، الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتوجيه بتقديم ابنها إلى محاكمة عادلة وسريعة.



وعبرت الأسرة في بيان لها، عن أسفها من عدم الاهتمام والتقصير من قبل الرئاسة والحكومة من متابعة القضية خلال العام الماضي برغم البيانات السابقة للأسرة ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والراي العام اليمني.



وكررت أسرة ماهر مطالبها بسرعة تقديم ابنها الى محاكمة عادلة وسريعة ومستعجلة وفقا للقانون والدستور، مشيرة إلى أن قضيته معروفة اعلاميا وقضية راي عام محلي ولكن لا نعلم من يقف خلف منعها من المحاكمة مثل باقي قضايا الراي العام في عدن.



وطالبت الأسرة، العليمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة مجريات القضية والتجاوزات القانونية التي حدثت فيها منذ اختطافه وحتى عدم محاكمته بصورة استثنائية مثل قضايا الراي العام الأخرى.



وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد اختطفت الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام الماضي وأجبرته على الاعتراف تحت التعذيب والإكراه بارتكاب جرائم إرهابية، لتحول لاحقا قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، لكنها عطلت إجراءات محاكمته.

