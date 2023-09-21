مصر ترحب بجهود السعودية وسلطنة عمان لدعم التوصل لحل مستدام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جمهورية مصر العربية، الخميس، بالجهود التي تضطلع بها السعودية وسلطنة عمان، على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن.



كما رحبت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، باستضافة السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.



وجدد البيان تأكيد مصر على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2216.



وأكدت الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.



والثلاثاء، غادر وفد من مليشيا الحوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.



وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.

