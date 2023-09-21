شكرا لبحثكم عن خبر المهرة.. تواصل إغلاق البنك المركزي لليوم الثاني على التوالي من قبل اعتصام اتحاد المقاولين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

واصل اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة اليوم الخميس، إغلاق البنك المركزي بمدينة الغيضة لليوم الثاني على التوالي ضمن البرنامج التصعيدي لمطالبة السلطة المحلية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع.

وأكد المحتجون مواصلة فعالياتهم الميدانية المختلفة، مهددين برفع وتيرة احتجاجاتهم وتوسيعها لتشمل مديريات أخرى من المحافظة في حال استمرار تجاهل السلطة المحلية لمطالبهم وحقوقهم.

وحمل اتحاد المقاولين قيادة السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأمور، لافتاً إلى أن ممارسات السلطة هي ما أجبر المقاولين على التصعيد والضغط لضمان تسليم حقوقهم، بعد أعوام مارسوا فيها كل الطرق النظامية والقانونية.

ورفع المحتجون لافتات تدعو كل الجهات الرسمية والشعبية لتفهم مطالبهم المشروعة ورفع الظلم عنهم، نافين أن يكون لهم أهداف تخريبية أو ارتباط بتوجهات سياسية أو حزبية.

الجدير بالذكر أن اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة دشن يوم أمس الأربعاء اعتصاماً مفتوحاً في ساحة البنك المركزي بمدينة الغيضة، وتوقيفه عن ممارسة نشاطاته.