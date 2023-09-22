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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية حول السماح للمقيمين بتجديد الاقامة بدون دفع المخالفات المرورية في هذه الحالات

نقل الكفالة في السعودية هل يلزم تسديد المخالفات؟ وما هي إجراءات نقل كفالة عامل؟ جميعها أسئلة يوجهها الراغبين في استقدام عمالة منزلية جديدة إليهم، أو نقل كفالة عامل منزلي من كفالة شخص إلى شخص آخر، إذ تهتم المملكة بشدة بشؤون العمالة المنزلية داخل أراضيها وما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.

نقل الكفالة في السعودية هل يلزم تسديد المخالفات؟

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أجابت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن استفسار أحد الأفراد بخصوص نقل الكفالة والمخالفات المرورية، إذ وجه المواطن إلى حساب الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استفساره سائلًا: “هل المخالفات المرورية التي على المواطن السعودي تمنعه من نقل كفالة عامل لحسابه؟ “.

وجاءت إجابة فريق الدعم الفني لصفحة الجوازات الرسمية التابعة للملكة السعودية مؤكدة على أن المخالفات المرورية تمنع المواطن من نقل كفالة عامل إلى حسابه، وذلك نصًا كان كالآتي: “أهلاً بك، التعليمات لا تسمح بذلك”.

اجراءات نقل كفالة عامل

يمكنك القيام بنقل كفالة عامل منزلي من خلال اتباع عدد من الخطوات كما يلي:

إحضار أصل وصورة الإقامة وجواز سفر العامل.

تعبئة الكفيل لنموذج التنازل من جهته.

توقيع الكفيل القديم على نموذج التنازل ثم القيام بختمة من موظف مصلحة الجوازات.

يتسلم الكفيل الجديد طلب التنازل وجواز السفر والإقامة الخاصة بالعامل المنزلي من الكفيل القديم.

يقوم الكفيل الجديد بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقل الكفالة حتى يتم الانتهاء من جميع الخطوات بصورة قانونية.

شروط نقل الكفالة

بعد الإجابة على نقل الكفالة هل يلزم تسديد المخالفات، نتعرف على الشروط اللازمة ليتم نقل كفالة عامل منزلي من كفيل إلى آخر، والتي يجب استيفاؤها لضمان الحصول على موافقة، وهي تتمثل في:

صلاحية جواز سفر العامل حتى وقت القيام بالإجراءات لضمان الموافقة على نقل كفالتة.

ألا يكون موجهًا للعامل أي إنذارات بشأن التغيب عن العمل.

ألا يكون مقيدًا ضد الكفيل الجديد أية مخالفات مرورية، وفي حال كان هناك مخالفات مرورية ضده ينبغي على الكفيل القيام بسداد رسومها أولًا قبل التقدم على إجراءات العمالة المنزلية

أن تقع منشأة الكفيل الجديد في نطاق الأخضر ببرنامج النطاقات.

ضرورة ملائمة مهنة العامل الجديد مع نشاط المؤسسة التي يعمل بها الكفيل، أو أنك تكون الحالة في كمنزلة تتطلب وجود عاملًا منزليًا.

امتلاك الكفيل الجديد لسجل تجارى صالح ورخصة قيادة.

للموافقة على طلب نقل كفالة العالم يجب أن يكون ضمن العامل ضمن الجنسيات المسموح بنقل كفالتها.

رسوم نقل الكفالة

لتقوم بالتقدم على نقل كفالة عمالة منزلية عليك سداد بعض الرسوم، وتأتي تلك الرسوم كما يلي:

رسوم نقل الكفالة لأول مرة تكون قيمتها 2,000 ريال سعودي، يدفعهم الكفيل الجديد.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية هي 4,000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة هي 6,000 ريال سعودي.

سداد رسوم الحصول على عامل منزلي جديد عبر الصراف الآلي

تعتبر خطوة سداد رسوم الحصول على عامل منزلي جديد إحدى أهم الخطوات في إجراءات نقل كفالة عامل منزلي، ويتم سداد تلك الرسوم من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي.

إدخال الرقم السري.

اختر خدمة (سداد المدفوعات الحكومية).

قم بالضغط على خدمة (سداد).

اختر (خدمات المقيمين).

قم بدفع الرسوم المقررة لإتمام خطوة سداد رسوم نقل الكفالة.

خطوات قبول الكفيل الجديد نقل كفالة العامل المنزلي إليه

بعد سداد قيمة تلك الرسوم، يظهر اسم العامل في منصة مقيم على حساب الشركة، وذلك في قسم خدمات نقل الكفالة، حيث:

يقوم الكفيل الجديد بالموافقة والتأكيد على نقل الخدمات إليه.

يقوم الكفيل الجديد بالدخول إلى خدمة إنشاء طرود عبر منصة مقيم، وذلك من قائمة الخدمات المتاحة.

يقوم الكفيل بتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالعامل.

يقوم الكفيل بتحديد طريقة استلام هوية العامل الجديدة.

يقوم الكفيل بطباعة الإيصال الموجود أمامه ليتوجه به العامل إلى مصلحة الجوازات ليتسلم إقامته باسم كفيله الجديد والمنشأة الجديدة.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل منتهيه إقامته

يمكنك الاستعلام عن نقل كفالة عامل انتهت فترة إقامته من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى https://www.hrsd.gov.sa/

اختر (الخدمات الإلكترونية).

اختر (استعراض / تحديث بيانات عامل).

يتم نقلك إلى صفحة جديدة بها كافة التفاصيل الخاصة بتلك الخدمة.

اضغط (بدء الخدمة).

قم بكتابة رقم الكفالة الخاصة بالمستفيد.

قم بتعبئة البيانات المتعلق بالخدمة المطلوبة.

اضغط على (بحث).

تعتبر الأمور المتعلقة بالعمالة المنزلية المستقدمة من الخارج للعمل بالمملكة العربية السعودية أمورًا شائكة وذات تفاصيل متعددة، وينبغي الحرص والعناية أثناء القيام بإجراءاتها المختلفة لأن التسبب في أي خطأ في أي من الخطوات أو الإجراءات قد يعرضك لمسائلة قانونية