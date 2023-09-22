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عدن - ياسمين التهامي - ليس ميسي فقط.. رونالدو بـ"البشت" في احتفال النصر باليوم الوطني السعودي (فيديو)

احتفل نادي النصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93، وذلك من خلال مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، بـ"اليوم الوطني"،

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وظهر في الفيديو الذي جاء بعنوان "وطن لأبنائه"، جميع نجوم نادي النصر تقريبا، وهم يرتدون الملابس السعودية الرسمية، ويرتشفون القهوة.

كما ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، وهو يرتدي البشت والشماغ " الزي السعودي والخليجي الرسمي".

وأعاد ظهور رونالدو بهذا الشكل إلى الأذهان، لقطة ارتداء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "البشت"، بعد تتويج منتخب بلاده، بلقب كأس العالم "قطر 2022".

وقتها حرص الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، على ارتداء ميسي لـ"البشت"، أثناء تتويجه بلقب كأس العالم، لتتحول إلى واحدة من اللقطات المخلدة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية.

وسبق وأن شارك رونالدو في فعاليات ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية يوم 22 فبراير الماضي، وهو يرتدي الزي التراثي السعودي "المرودن"، ويؤدي العرضة السعودية (رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية).

ويشار إلى أن رونالدو سيكون سفيرا لموسم الرياض المقبل، كما سيكون هناك متحف عن حياته وألقابه.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 7 أهداف، متفوقا بفارق هدف على زميله السنغالي ساديو ماني وسالم الدوسري نجم الهلال (6 أهداف).