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عدن - ياسمين التهامي - غوريلا يهاجم مستكشف سعودي في أدغال إفريقيا..وعندما أمسكه حصلت المفاجأة التي صدمت الجميع 2023/09/22 الساعة 08:12 مساءً وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، لحظة مهاجمة ذكر غوريلا لزوجته بشراسة، داخل حديقة عامة. وأظهر مقطع الفيديو أنثى الغوريلا في أحد الأركان وبجوارها صغيرها، إلا أنها تفاجأت بهجوم عنيف عليها من الذكر، وسط صراخ منها.

وحاول الصغير الدفاع عن والدته أمام شراسة هجوم الذكر، إلا أنه فشل في ذلك، بسبب ضخامة المهاجم، حسبما أوضح مقطع الفيديو اقراء ايضاً :

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