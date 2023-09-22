اخبار الخليج / اخبار اليمن

إصابة طفلتين وامرأة بانفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي جنوبي الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت طفلتان وامرأة من اسرة واحدة بجروح، الجمعة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية إن الضحايا الثلاث، هن الطفلتان "ورود وسعيدة سالم خضيري"، والمسنة "فتحية سعيد خضيري"، تعرضن لشظايا متفرقة في أجزاء مختلفة من أجسامهن إثر انفجار لغم حوثي في قرية الخضيرة بمنطقة الحمينية الواقعة.
 
وأشارت إلى أن القوات المشتركة سارعت لإسعاف الضحايا إلى أقرب نقطة طبية تابعة لها، وبدورها نقلتهن إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي العلاج اللازم.
 
والأسبوع الماضي، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات القاتلة في العالم، وذلك بعد تسع سنوات من بدء الحرب الأهلية الوحشية.
 
يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولة عن زراعة أكثر من مليوني لغم في مناطق متفرقة في البلاد، والتي تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا