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عدن - ياسمين التهامي - مشروب طبيعي ينقذك أنت وعائلتك من حالة التسمم الغذائي ويزيل عنكم الخطر 2023/09/23 الساعة 12:02 صباحاً اقراء ايضاً : ف المتخصص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أسباب التسمم الغذائي، وطرق علاجه. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": " يحدث التسمم الغذائي أو النزلة المعوية أما بسبب تلوّث الاكل،أو سوء التجهيز(القذارة في خطوات التجهيز) أو بقاء الأكل عدة ساعات بالأجواء الحارة،أو تغيّرات فسيولوجية، أو عدم تأقلم الشخص مع تلك الأطعمة أو ذلك البلد". وأضاف: "علاجه التوقف عن تناول أي غذاء دسم لمدة 24 ساعة(نهائيًا)؛والبدء بشرب(محلول الجفاف) أو ماء بالليمون والعسل وقليل من الملح( أو مشروب غازي شبيه بمحلول الجفاف ( مثل سفن أب). ف المتخصص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أسباب التسمم الغذائي، وطرق علاجه. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": " يحدث التسمم الغذائي أو النزلة المعوية أما بسبب تلوّث الاكل،أو سوء التجهيز(القذارة في خطوات التجهيز) أو بقاء الأكل عدة ساعات بالأجواء الحارة،أو تغيّرات فسيولوجية، أو عدم تأقلم الشخص مع تلك الأطعمة أو ذلك البلد". وأضاف: "علاجه التوقف عن تناول أي غذاء دسم لمدة 24 ساعة(نهائيًا)؛والبدء بشرب(محلول الجفاف) أو ماء بالليمون والعسل وقليل من الملح( أو مشروب غازي شبيه بمحلول الجفاف ( مثل سفن أب).

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