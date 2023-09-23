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عدن - ياسمين التهامي - أول دولة في العالم تحظر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة وعقوبة مرعبة للمخالفين 2023/09/23 الساعة 12:07 صباحاً اقراء ايضاً : فق البرلمان السويسري على قانون يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أمس الخميس، أن البرلمان أقر عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك ذلك الحظر. وقد تم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما تشير الوكالة إلى أن مسلمي البلاد انتقدوه خلال المناقشات. فق البرلمان السويسري على قانون يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي. وأفادت وكالة "بلومبرغ" أمس الخميس، أن البرلمان أقر عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك ذلك الحظر. وقد تم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما تشير الوكالة إلى أن مسلمي البلاد انتقدوه خلال المناقشات.

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