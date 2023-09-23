تعز.. وقفة احتجاجية تتعهد باستمرار المقاومة حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم المئات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية بساحة الحرية عقب صلاة الجمعة تزامنًا مع الذكرى التاسعة لانقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014.

وهتف المحتجون بشعارات منددة بإنقلاب المليشيا الحوثي واستمرار انتهاكاتهم على مدى تسع سنوات، مؤكدين استمرارهم في مقاومة الإنقلاب والنضال حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وردد المحتجون هتافات لثورة 26 سبتمبر محيين صمود الجيش الوطني وملاحمهم في مواجهة الإنقلاب.. متعهدين على المضي قدمًا على أهداف ثورة 26 سبتمبر والوقوف مع الجيش الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.

ودعا المحتجون، اليمنيين إلى الإحتفاء الواسع بالذكرى الـ 61 لثورة احياء لتضحيات اليمنيين وتعبيرا عن الاعتزاز بها.