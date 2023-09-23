كسرت عزلة الحوثيين ومنحتهم مقرا لتضخيم خطابهم.. ما دوافع السياسة الخارجية العمانية تجاه اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال معهد أمريكي "على مدى العقد الماضي من الاضطرابات والصراع والتدخل العسكري الخارجي في اليمن، برزت السياسة الخارجية العمانية باعتبارها الاستثناء الخليجي. فقد اتبعت مسقط دورًا فريدًا، مدفوعًا بالاهتمام العملي والفرص".



وأفاد تحليل لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» - ترجمة "يمن شباب نت" – "في الوقت الذي تخشى عمان إلى حد كبير من امتداد الصراع والمنافسات الأيديولوجية وتدخل الدول العربية وغيرها، وخاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي على أبوابها، فقد سعت بالمثل إلى تأكيد استقلالها الذاتي، وتطوير نفوذها، والحفاظ على الأمن على حدودها الغربية مع اليمن".



وأضاف: "سخّرت مسقط علاقاتها مع معظم الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية، وسعت إلى الوصول إلى فرص اقتصادية جديدة كجزء من سياسات التحوط الاستراتيجي، والتوازن الشامل، والانحياز غير المعلن".



وقد مكّن هذا المزيج من الدوافع عمان من تسهيل المحادثات بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية في السنوات الأولى من الصراع، ولكن أيضًا من لعب دور الوسيط عند الحاجة في الآونة الأخيرة، مع الاعتراف بالقيود المفروضة على الموارد وتأثيراتها على النفوذ.



ولعبت عمان دورًا رئيسيًا في التفاوض على هدنة أبريل 2022 التي استمرت لمدة ستة أشهر قبل أن تنهار في أكتوبر 2022 بسبب ضغوط الحوثيين ومطالبهم المتزايدة، ولولا مسقط ربما لم تكن الهدنة لتكتمل على الإطلاق. كما رافق مسؤولون عمانيون أول وفد سعودي علني إلى صنعاء في أبريل/نيسان 2023 وأول وفد علني للحوثيين إلى الرياض في سبتمبر/أيلول 2023.



مخاوف على حدودها

ونظرًا لحدودها المشتركة مع اليمن التي يبلغ طولها 288 كيلومترًا، "تخشى عمان عودة ظهور الفصائل المتطرفة في اليمن بسبب فراغ السلطة الناجم عن استمرار عدم الاستقرار"، كما يشير الباحث العماني عبد الله باعبود، فضلاً عن "التدخل الأجنبي المتزايد في المهرة".





وتزايد دعم عُمان وسط النشاط السعودي والإماراتي المتزايد، خاصة بعد عام 2016، وذلك لمنع تنظيم القاعدة والصراع من التوسع في النطاق الجغرافي، وكذلك لمواجهة نفوذ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد تسبب ذلك في انقسامات داخل القبائل المهرية لأول مرة منذ فترة طويلة، مما أدى إلى زيادة العسكرة في المحافظة والمنافسة الجيوسياسية على النفوذ والسيطرة.



وأشار أحمد ناجي، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن "الحرب في اليمن فتحت موسماً خفياً ولكن حاداً من السخط الشعبي والتنافس الإقليمي في المهرة، العالقة في لعبة ثلاثية اللاعبين بين السعوديين والإماراتيين والعمانيين". وبالتالي، فإن عدم الانحياز له حدوده وينتهي عندما تكون مخاوف الأمن القومي العماني على المحك.



ومع تغير مراحل الصراع في اليمن وتفاوت مستويات الوجود الإقليمي، أصبحت قضايا النزوح والهجرة الجماعية والأنشطة الحدودية غير المشروعة وتنقل الجماعات المتطرفة والعنيفة وأنشطة دول مجلس التعاون الخليجي كلها محل تركيز مسقط.





محاور الدور العماني



في مارس 2023، صرحت أفراح ناصر، الباحثة غير المقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة، أن "اليمن يمثل بالنسبة لعمان عبئًا إنسانيًا وتحديًا أمنيًا". هذه النظرة الاختزالية تفسر جزءًا من القصة. وبدافع من الفرص، والاهتمام، والقرب، والحاجة إلى المشاركة المستدامة، فإن الركيزة الأولى لدور عمان هي الدبلوماسية. تتوافق جهود التيسير والوساطة الدبلوماسية التي تقوم بها مسقط مع دورها الأوسع في اليمن، ولها فوائد واسعة النطاق.



وساهمت علاقة عمان الفريدة مع دول مجلس التعاون الخليجي واللاعبين الرئيسيين، المملكة العربية السعودية والإمارات في تعزيز موقعها في اليمن.



وتفاقمت مخاوف عمان بشأن احتمال امتداد الصراع، والتي تصاعدت بالفعل بعد سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على حضرموت في الفترة 2015-2016، بسبب العسكرة المتزايدة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتوسيع مناطق النفوذ في المهرة في عام 2017.



وكان انتشار الرياض مدفوعاً بالتهديدات المتصورة والفرص الاستراتيجية، بما في ذلك الاستقرار والتجارة والاستثمار والهيمنة الاستراتيجية. وكما أشار أحمد ناجي، الذي كان حينها باحثًا غير مقيم في مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط، فإن "السعوديين سعوا إلى الحد من تسليح الحوثيين، ومواجهة النفوذ العماني المتزايد في المحافظة، والحصول على وصول استراتيجي إلى بحر شبه الجزيرة العربية".



وبحسب ما ورد، استولت الحكومة اليمنية وقوات التحالف على شحنات أسلحة متعددة، معظمها براً وفي المياه العمانية واليمنية، كانت متجهة إلى الحوثيين في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216. وكشفت العديد من تقارير الحكومات التابعة للأمم المتحدة واليمنية والأمريكية والبريطانية في العام التالي أن إيران استخدمت المياه العمانية لتزويد الحوثيين بالأسلحة بشكل غير مشروع عبر عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، وهو ما نفته الحكومة العمانية مرارًا وتكرارًا.





تضمنت الأسلحة التي صادرتها القوات البحرية البريطانية والأمريكية والفرنسية، وفقًا لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2022، دفعات كبيرة من بنادق AK-47 والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومعدات الطائرات بدون طيار. وعلى الرغم من أن التهريب كان يحدث على طول الحدود اليمنية- السعودية، واليمنية -العمانية قبل النزاع، إلا أن شبكات التهريب توسعت بالتأكيد خلال الحرب وتجاوزت الخطوط الكلاسيكية للصراع.

قامت كيانات وأفراد موالين للحوثيين، مقرهم عمان، بتزويد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بمعدات عسكرية ومعدات اتصالات براً باستخدام شبكات التهريب عبر الصراع. وتثير الكميات التي تم اعتراضها تساؤلات جدية حول ما إذا كان هناك أي جهات عمانية متورطة، بما في ذلك احتمال غض الطرف.



لم تكسر عمان عزلة الحوثيين فحسب، بل منحتهم أيضًا - سواء عن قصد أو عن غير قصد - مركزًا لتضخيم خطابهم وإدارة أعمالهم في زمن الحرب.



نظرة مستقبلية



ورأى التحليل الأمريكي أنه ليس هناك شك في "أن السياسة الخارجية العمانية في اليمن خلال الحرب كانت مدفوعة بمزيج من الاهتمام العملي والفرص. وفي حين أن مخاوف مسقط تشمل احتمال انتشار الصراع أو الأيديولوجيات المتطرفة وزيادة مجال نفوذ الدول المجاورة على طول حدودها الغربية، فإن عمان لديها أيضًا فرص شراكة جغرافية اقتصادية وطويلة الأجل".



ويثير نهج مسقط تجاه الحوثيين، الذين يمثلون أقلية مسلحة في اليمن، تساؤلات حول نواياها، بما في ذلك دور المصالح الدولية وما إذا كان تمكين المزيد من الأقليات في المنطقة يكمل موقعها الاستراتيجي على المدى الطويل. وفق تحليل المعهد الأمريكي.



ومع ذلك، فإن موقع عمان الاستراتيجي وبناء علاقاتها الواسعة سيدعم دورها الدبلوماسي بينما يواصل اليمن البحث عن سلام دائم وعادل. من المرجح أن يؤدي التوازن الدقيق الذي تقوم به عمان بين علاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي وعلاقتها الاستراتيجية مع إيران وسط تراجع التصعيد الإقليمي إلى تمكين مسقط، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، من لعب دور رئيسي في مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك اليمن.



وقال التحليل "من المرجح أن تعزز التوترات المتزايدة بين الإمارات والسعودية مكاسب عمان الاستراتيجية ليس فقط كقناة مستقبلية للرياض ولكن أيضًا لتصبح نافذة الخليج على بحر العرب والمحيط الهندي".