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عدن - ياسمين التهامي - ممنوع نهائياً.. احترس من تناول هذا المشروب فور استيقاظك من النوم

أضرار شرب القهوة على الريق

لا شك أن مشروب القهوة له مذاق لذيذ يحبه الكثيرون، هذا إلى جانب قدرة القهوة على تعديل المزاج في كل صباح، ولكن لتكن حذرًا عند تناول القهوة فور استيقاظك من النوم حيث يمكن أن تسبب لك بعض المشاكل الصحية، وهذا للأسباب التالية:

بعض النصائح الخاصة بتناول القهوة في الصباح

ينصح الخبراء بعدة نصائح للاستفادة من مشروب القهوة وتفادي أعراضه الجانبية مثل:

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فوائد القهوة

أكد البحث على احتواء القهوة على العديد من الفوائد لجسم الانسان، وهذا إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة، حيث تساعد القهوة على تحفيز الذاكرة وزيادة نشاط الدماغ، وكذلك تساعد على تقليل الشعور بالاكتئاب، وغيرها من الفوائد الكثيرة لهذا المشروب اللذيذ.