الجوف.. مليشيا الحوثي تعاود السطو على أراضي القبائل جنوبي المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - عاودت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، إنشاء حواجز ترابية واستقطاع أجزاء كبيرة من أراضي القبائل في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن)، ضمن مساعيها للسطو على أراضي القبائل بالقوة.



وقالت مصادر قبلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا شرعت، أمس الجمعة، في إنشاء حواجز ترابية واستقطاع أجزاء كبيرة من أراضي "آل كثير" بالقرب من المحزمات وسد داحش جنوب المحافظة، ضمن محاولاتها اليائسة للسطو على أراضي القبائل.



وأضافت أن القبائل تداعت لوقف الاعتداءات الحوثية وسط توتر بين الجانبين، ما يُنذر باندلاع مواجهات.



وعمدت مليشيا الحوثي خلال السنوات الأخيرة إلى الاستيلاء على أراضي القبائل بالقوة، وتقدر تقارير حقوقية نهب المليشيا آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في المحافظة الحدودية مع السعودية.

