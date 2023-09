نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)

احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93، تزين عدد من نجوم كرة القدم العالميين بالزي السعودي التقليدي.

وظهر النجم البرتغالي لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، وأديا العرضة السعودية.

من: اليمن الآن

كما ارتدى النجم الإنجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الزي الوطني في مشاركة منه للشعب السعودي في احتفالاته الوطنية.

📷 Our legend Steven Gerrard at the Saudi Arabian National Day celebrations.#SaudiNationalDay pic.twitter.com/XSHm3zN8pF