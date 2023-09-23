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عدن - ياسمين التهامي - نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)

احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93، تزين عدد من نجوم كرة القدم العالميين بالزي السعودي التقليدي. وظهر النجم البرتغالي لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، وأديا العرضة السعودية. اقراء ايضاً : من: اليمن الآن كريستيانو رونالدو بالعرضة السعودية والسيف احتفالاً بـ #اليوم_الوطني_السعودي 🇸🇦💚 pic.twitter.com/AE3QDK0HAT — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 22, 2023 كما ارتدى النجم الإنجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الزي الوطني في مشاركة منه للشعب السعودي في احتفالاته الوطنية. 📷 Our legend Steven Gerrard at the Saudi Arabian National Day celebrations.#SaudiNationalDay pic.twitter.com/XSHm3zN8pF — Ryan Jiro Gravenberch (@ryanjiro_) September 22, 2023 وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

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