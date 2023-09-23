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عدن - ياسمين التهامي - قولي وداعاً للتجاعيد والاسمرار والخطوط الرفيعة بمكونين فقط متواجدين فى المنزل

بمعلقة من النشا والقرنفل تخلصي من التجاعيد والاسمرار نهائيا ً النشا والقرنفل من الوصفات الرائعة والفاعلة في تفتيح وشد البشرة ونضارتها، كما انها تقضي علي التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة، وتعمل ايضا علي تغذئية البشرة ونضارتها، يعمل كمقشر طبيعي للجلد الميت ويزيل اثار الحبوب والبثور، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيره واستخدامه للبشرة فتابع معنا.

مكونات كريم النشا والقرنفل: –

تحتوي هذه الوصفة علي مكونات بسيطة ومتوفره:

• معلقة من القرنفل المطحون

• معلقة من النشا

• معلقة من عصير الليمون

• معلقة كبيرة من القهوة

• ومعلقة من الزبادي

طريقة تحضير الكريم واستخدامه: –

نقوم باحضار وعاء بلاستكي ونضع به النشا والقرنفل والقهوة ونقلب هذه المكونات، بعد ذلك نضع عليهم عصير الليمون والزبادي ونستمر في تقليب كل هذه المكونات حتي يصبح قوامها كريمي، قومي بتنظيف البشرة او المكان التي ترغبي في تفتيحه ثم افردي هذا الخليط واتركية علي البشرة لمدة ساعه حتي يجف تماما، ثم قومي بفركة بحركة دائرية علي البشرة واغسلي البشرة بالماء البارد، ثم قومي بوضع مرطب علي البشرة ليجعل البشرة رطبة ، يستخدم هذا الكريم يوميا قبل النوم علي بشرة نضيفة لمدة شهر حتي تحصلي علي النتائج المرغوبة.

فوائد النشاء والقرنفل للتفتيح البشرة: –

النشا والقرنفل من العناصر الطبيعية التي تحتوي علي الكثير من الفوائد للبشرة ومنها ما يلي:

1- يعمل كامقشر طبيعي للبشرة ويزيل الجلد الميت

2- يقضي علي البكترياء والجراثيم التي تعمل علي سد المسام وظهور الحبوب

3- يعمل علي توحيد لون البشرة ويقضي علي البقع الداكنة والاسمرار والتصبغات

4- كما يقوم بازالة الدهون الزائدة والاتربة والشوائب من البشرة.

قدمنا لكم اليوم اقوي كريم ذات نتائج فعالة في تفتيح اسمرار البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعه بشكل نهائي.

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