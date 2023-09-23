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عدن - ياسمين التهامي - تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين وأهم 3 وصفات لزياده الوزن بالحلبة

عض الأشخاص يعانون من النحافة وبالتالي فهم يلجأون إلى التخلص منها من خلال تجربة العديد من الوصفات وهذا ما حدث مع تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، والتي كانت مفيدة بشكل كبير وجعلتني أتخلص من معاناتي مع هذه النحافة ومن خلال موقع بوابة الخليج وانا إبتسام الشهري سأذكرها بالتفصيل حتى يستفيد منها كل شخص يعاني من النحافة التي قد تسبب الكثير من الأزمات النفسية:

تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين

ليس الجميع يعاني من السمنة فقط بل هناك من يعاني من مشكلة النحافة وهذا أوضحه من خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، بعد اللجوء إلى الكثير من الوصفات بكافة أنواعها وفي النقاط التالية سأخبركم بالتفاصيل:

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تجربتي مع مسحوق الحلبة لزيادة الدهون

هذه تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، ارغب في أن أشاركها معكم حتى يتعرف الكثير على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الحلبة المطحونة:

فوائد الحلبة للتسمين

من خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، يمكن أن أعدد لكم الفوائد التي قد حصلت عليها وانصح بتجربتها لكل من يعاني من النحافة ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:

وصفة الحلبة وزيت الزيتون

كانت وصفة الحلبة وزيت الزيتون واحدة من الوصفات في تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، التي علمت أنها تفيد صحة الجسم بشكل قوي وفعال، لأن هذين المكونين يساعدان في زيادة الوزن بشكل صحي وآمن:

الحلبة المغلية وفتح الشهية

عبر تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، تعرفت على العديد من الوصفات الهامة التي تساعد على فتح الشهية ومن ثم تزيد الوزن بشكل ملحوظ ومن هذه الوصفات كانت الحلبة المغلية:

وصفة الحلبة ومسحوق التمر

كانت وصفة الحلبة مع مسحوق التمر أهم ما تعرفت عليه خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، خاصة لما تمتلكه من فوائد صحية علاجية متنوعة للجسم بصفة عامة، خاصة وان التمر يفيد في زيادة الوزن في وقت قصير وكانت الوصفة كالاتي:

فوائد الحلبة للجسم

تعرفت عبر تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، على مجموعة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا المكون الطبيعي ومن أبرزها ما يلي:

أسئلة شائعة

متى يبدأ مفعول الحلبة في التسمين؟

يبدأ مفعول الحلبة في زيادة وزن الطفل بعد تناولها بشكل يومي خلال أسبوع أو شهر وربما أكثر.

كيف تستعمل الحلبة المطحونة لزيادة الوزن؟

يمكن استعمال بذور الحلبة أو طحنها ثم يضاف إليها ملعقة من بذور الشمر، وتوضع في كوب من الماء الساخن يتم يترك المنقوع 15 دقيقة، يصفى ويحلى بالعسل الطبيعي، يتم تناوله 3 مرات في اليوم.

ما هي المناطق التي تسمنها الحلبة؟

يوضع زيت الحلبة على المناطق المراد تسمينها مثل الصدر والوجه.