شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تويوتا برادو 2024 وأبرز التجهيزات التقنية لسيارة الطرق الوعرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر تويوتا برادو 2024 وأبرز التجهيزات التقنية لسيارة الطرق الوعرة

زاد البحث خلال الساعات الماضية حول سعر تويوتا برادو 2024 النسخة الأوروبية والأمريكية، وذلك تزامناً مع إطلاق الجيل الجديد للسيارة اليابانية الشهيرة، مع تحسينات كبيرة بالتصميم وتجهيزاتها الداخلية.

سعر تويوتا برادو 2024

وتُعد سيارة تويوتا برادو 2024 من بين أفضل السيارات العائلية التي قد تلائم أسرتك بدون شك، وتناسبك كذلك عند الرغبة في خوض المغامرات في الظروف القاسية.

اقراء ايضاً :

وتأتي تويوتا برادو 2024 في السوق الأمريكي تحت اسم لاندكروزر، فيما لا تتواجد النسخة الأصلية للأيقونة ومفخرة الأرض اليابانية في أمريكا.

في هذا السياق، يقدم لكم موقع «المربع نت» سعر تويوتا برادو 2024 وأبرز التجهيزات التقنية لسيارة الطرق الوعرة

اقرأ أيضاً:تويوتا لاندكروزر 70 موديل 2024 ينطلق رسمياً بمحرك تيربو جديد وخارجية محدثة

كم سعر تويوتا برادو 2024؟

نبدأ المقال مع استعراض سعر تويوتا برادو 2024، فعلى الرغم أنه لم يتم الكشف رسمياً عن أسعار السيارة اليابانية إلا أن الصانع الياباني توقع أن يكون سعرها في نطاق الـ 50 ألف دولار أي ما يُعادل 187 ألف ريال.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان رسمياً عن سعر تويوتا برادو 2024 مع إطلاقها للبيع في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وقد كشف عملاق السيارات الياباني إنه يُخطط لإنتاج برادو 2024 في مصنعي تاهارا وهينو التابعين لتويوتا باليابان، على أن تصل إلى السوق الأمريكي في ربيع 2024، وهو الموعد الذي نتوقع وصولها فيه أيضاً إلى المنطقة العربية.

وتستهدف الشركة اليابانية إنتاج 5,000 نسخة من برادو 2024 فقط في الشهرين الأولين من الإنتاج تحت اسم (الإصدار الأول).

تصميم تويوتا برادو 2024 الجديدة

ويعد استعراض سعر تويوتا برادو 2024، دعونا نُبرز أهم ملامح السيارة اليابانية، فكما ذكرنا في البداية أنها حافظت على الطابع الكلاسيكي مع بعض الملامح الجريئة.

وكشف الصانع الياباني أن سيارته العائلية ترتكز على منصة TNGA-F حيث صُنعت برادو 2024 خصيصاً لتكون مناسبة للمغامرات والرحلات في البر.

وحصلت تويوتا برادو 2024 على هيكل خارجي صلب ومتين يؤهلها لتحمل الظروف المفاجئة في الصحراء والطرق الوعرة.

كما تميزت السيارة اليابانية بحصولها على تصميمين للواجهة، فالتصميم الأول يحتوى على تلك المصابيح الدائرية الكلاسيكية المتميزة (يتوفر في الفئة الأولى).

وتأتي الفئة العليا من تويوتا برادو 2024 مع تصميم مستطيلي حاد وجريء للمصابيح الأمامية والتي تتصل مع الشبك الأمامي الأسود الذي توسطه اسم TOYTA.

فضلاً عن ما سبق،تأتي المصابيح الأمامية في تويوتا برادو 2024 العضلية تعمل بتقنية LED، ومزودة بمصابيح ضباب تساعد في الرؤية الشاملة بألوان يُمكن للعميل الاختيار من بينها.

ويمكن ملاحظة فتحة تهوية مستطيلة موجودة على الشبك الأمامي والصدام القوي الجديد.

ويوجد مصابيح خلفية على هيئة مُربع والتي توجد على الأطراف، كذلك يوجد إطار احتياطي بحجم كامل.

وتأتي برادو 2024 في جيلها الجديد بعرض أقل بمقدار 11 سنتيمتر،وأقصر بمقدار 3 سنتيمتر، وهو ما منحها المزيد من المرونة للتحرك في الطرق الوعرة.

كذلك يمكن لك إضافة ألواح حماية سفلية بتغطية كاملة لحماية السيارة من الأسفل كما تتوفر خطافات السحب بشكل قياسي.

بالإضافة إلى ذلك تأتي برادو 2024 بشكل قياسي مع إطارات مناسبة لجميع المواسم بغض النظر عن الإصدار الذي تختاره.

ومن المقرر أن تأتي تويوتا برادو 2024 بـ 7 خيارات للألوان الخارجية، وهي كالتالي:

وتتميز ألوان Trail Dust وHeritage Blue بسقف بلون مختلف وهو Grayscape.

وفيما يخص أبعاد السيارة العائلية يمكننا التعبير عنها بالأرقام التالية:

تقنيات مقصورة تويوتا برادو 2024

والآن نصل إلى تقنيات مقصورة برادو 2024 في جيلها الجديد، حيث تميزت بتلك التجهيزات التي تعزز مستوى الراحة والرفاهية فضلاً عن بعض اللمسات الفخمة، التي تتماشى مع سعر تويوتا برادو 2024.

وتأتي السيارة التي تتسع إلى 5 أفراد، مع مقاعد مغطاة بالجلد الفاخر أو القماش الأسود وفقاً للفئة التي قد تحصل عليها.

وفي الفئة العليا من برادو 2024 تدعم المقاعد المكسوة بالجلد عدة مزايا وخصائص منها التدفئة والتهوية.

وفيما يخص اللمسات الترفيهية، حصلت برادو على شاشة لمسية مقاس 8 بوصة، والتي تعرض أحدث نظام صوتي للوسائط المتعددة من تويوتا مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، وذلك في الفئة الأولى.

أما شهدت الفئة العالية تزويدها بشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي JBL الفاخر بـ 14 مكبر صوت.

وشملت التجهيزات التقنية في السيارة اليابانية الآتي:

ما الذي يجعل تويوتا برادو 2024 ملائمة للطرق الوعرة؟

والآن نصل إلى جانب هام، وهو قدرات السيارة اليابانية التي تُمكنها من خوض المغامرات في الطرق الوعرة والصحراء.

فحرص عملاق السيارات اليابني على دعم سيارته بمجموعة أنظمة متطورة، نذكر منها: نظام Multi-Terrain Select الذي يتوفر بشكل قياسي.

ويعمل نظام Multi-Terrain Select على توفير إعدادات تُساعد في التحكم في دوران العجلة على مجموعة من التضاريس المختلفة مثل الطين والرمال، وغيرها.

كما زودت السيارة بنظام CRAWL الذي يعمل كمثبت سرعة على الطرق الوعرة.

فضلاً عن ذلك، تدعم نظام المساعدة على بدء صعود المنحدرات، مع إمكانية مشاهدة العوائق المحتملة من خلال شاشة Multi-Terrain Monitor مقاس 12.3 بوصة القياسية.

كما تتميز السيارة العائلية المناسبة لرحلات البر بتوفر نظام تعليق أمامي “عظم الترقوة المزدوج” المطور حديثاً مع ممتص صدمات مزدوج الأنابيب .

وتأتي مع تعليق خلفي متعدد الوصلات مع نوابض لولبية لتوفير راحة داخل المقصورة.

بالإضافة إلى نظام توجيه كهربائي، وأقراص مكابح مقاس 17 بوصة في الأمام والخلف، لتتمكن في النهاية من السير على مختلف أنواع الطرقات وسحب ما يصل إلى 2,700 كجم.

مزايا الأمان في تويوتا برادو 2024

وفيما يخص جانب السلامة والأمان، تأتي برادو 2024 قياسياً بأنظمة Toyota Safety Sense 3.0 مع مستشعرات محسنة، والتي شملت: