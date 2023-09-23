تعز تحتفي بتخرج 1300 طالب وطالبة من أسر الشهداء والجرحى في معهد احتراف

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة تعز اليوم السبت، حفل تخرج 1300 طالب وطالبة في معهد احتراف للتدريب والتأهيل التابع لمؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي وبرعاية المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية برئاسة وسط حضور شعبي ورسمي كبير.



أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بالجهود الكبيرة التي تمثلت بإنشاء معهد احتراف ورعاية الطلاب والطالبات وإكسابهم الخبرات والحرف الفنية والتقنية والمهارات المختلفة التي تمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتحسين أوضاعهم وأسرهم المعيشية.



وثمن الوكيل حرص الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية على دعم المسيرة العلمية والمهنية لهذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات وصقل مهارتهم وتمكينهم من مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الحرب والحصار التي تفرضه المليشيات الحوثية والتي كانت سببا بهذا المعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة الباسلة.



وأضاف، إننا نحتفل اليوم بالخريجين تزامنا مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة التي اسقطت الإمامة وهزمتها شر هزيمة ولابد أن تكون دافعا لاستمرار النضال وتحقيق الانتصار على هذه المليشيات الإيرانية.



من جهته أشاد قائد المقاومة الشعبية بتعز الشيخ مارش عبد الجليل في كلمته بالجهود التي أثمرت تخرج 1300 طالب وطالبة، معتبرا انه يشكل نجاحا كبيرا ومصدر فخر وسعادة لكل أبناء المحافظة.



وقال إن "هذه المشاريع والأنشطة جزء من الفعل المقاوم الذي يتزامن بالتأهيل وبناء القدرات مع مشروع المقاومة الوطني ونؤكد أن معركة إسقاط النسخة الأسوأ من الامامة العنصرية يظل واجب وطني لاستعادة الجمهورية والمواطنة".



وأضاف، "لا يمكن أن نقبل المساومة بهذه التضحيات في منتصف الطريق حيث ستظل تعز قاعدة الثورة وحصن الجمهورية وشعلة المقاومة والشعب اليمني لن يرضى أبدا بأي نتيجة غير إنهاء الانقلاب وعودة الدولة".



وأشاد عبدالجليل بالجهود الداعمة للجرحى وأسر الشهداء وفي مقدمة ذلك ما يقدمه رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي من دعم سخي واهتمام كبير بهذه الشريحة التي تمتلك رصيدا وطنيا ونضاليا مشرفا في الدفاع عن تعز وكسر شوكة الامامة السلالية.



وأشار الى ما تقدمه مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي من برامج ومشاريع تضمنت إنشاء مركز الأطراف الصناعية ومعالجة 1080جريح مبتور وتركيب أطراف صناعية حديثة وعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء.



بالإضافة إلى إنشاء معهد احتراف الذين عمل على تخرج 1300 طالب وطالبة اليوم وتخريج 1000 العام الماضي ومشاريع دعم الجبهات في ظل توجيهات المقاومة الشعبية لدعم الفعل المقاوم حتى إسقاط المليشيات الحوثية السلالية.





من جهتها عبرت مديرة معهد احتراف للتأهيل والتدريب حياة الذبحاني عن ترحيبها بجميع الحاضرين من قيادات السلطة المحلية والجيش الوطني والاجهزة الأمنية ومدراء العموم والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وهذا يؤكد الاهتمام بما قدموه من تضحيات وتقديرا وفخرا بأدوارهم التي سطرها التاريخ بحروف من ذهب.



وأكدت أن تخرج 1300 طالب وطالبة كدفعة ثانية بعد تخرج 1000 طالب وطالبة العام الماضي ولازال المعهد يفتتح أقسام جديدة وفروع جديدة لاستيعاب أكبر عدد من أسر الشهداء والجرحى والأسرى وتدريبهم وتمكينهم من خلال مشاريع تعينهم على مواجهة صعوبة الحياة وتحسين أوضاعهم المعيشية.



كما عبرت كلمة الجرحى الخريجين عن شكرهم لاهتمام الشيخ حمود سعيد المخلافي ورعايتهم المستمرة وتخفيف الآمهم ومعاناتهم وإعادتهم لمزاولة أعمالهم وفتح محلات تعيل وأسرهم في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية وزيادة حجم المعاناة الانسانية.



وأكدوا أن تضحياتهم من أجل تعز مستمرة وأنهم هذا واجب كل مواطن في المحافظة واليمن مواجهة المليشيات الحوثية الامامة، داعين الجميع الى التلاحم والتكاتف مع أبطال الجبهات لاستمرار النضال والمقاومة وإسقاطه وإزالته الى مزبلة التاريخ مثلما انتصر أجدادنا وآبائنا على الإمامة البائدة وهزموهم شر هزيمة و المصير نفسه ينتظر هذه المليشيات بصمود وتعاون الجميع.

