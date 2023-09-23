الفرق الكشفية والموسيقى العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاء بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة مأرب، اليوم السبت، مسيرة كشفية شبابية شارك فيها 800 شاب من فرق الكشافة اليمنية في مختلف المحافظات ترافقها الفرقة الموسيقية العسكرية، احتفاء بأفراح الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ 61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة والـ 60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.



وعكست المسيرة التلاحم الكبير بين الشعب ومؤسسته الدفاعية وعظمة هذه المناسبة في نفوسهم ووفائهم لتضحيات الأحرار الذين صنعوا فجرها المشرق لليمن والشعب، ووهبوا أرواحهم لأمتهم ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن.



كما تجدد العهد بالمضي على درب الأحرار لاستكمال تحقيق أهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الإمامة والاستعمار، ممثلة بالإماميين الجدد الذين عادوا اليوم بنسخة مليشيا الحوثي الإرهابية السلالية.



وانطلقت خطوات المسيرة الكشفية المكونة من عشرة أفواج من طلاب مدارس المحافظة وفوج قيادات الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية، من مدرسة الميثاق في عاصمة المحافظة لتجوب شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة وتنتهي في دوار الصحة على شارع صرواح، منتظمة خطواتهم على وقع أنغام المعزوفات الفنية للأناشيد الوطنية والأغاني الفرائحية للفرقة الموسيقية العسكرية.



حيث حملوا الأعلام الوطنية ومرددين الهتافات الفدائية والحماسية ،وسط فرحة وابتهاج كبيرين لجموع المواطنين الذين اصطفوا على جوانب الشوارع بهذه المناسبة العطرة وفي شرفات المنازل.



وأعرب المواطنون، عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة وتمسكهم بأهداف ومبادئ هذه الثورة التي خلصت الشعب اليمني من ظلمات حكم إمامي سلالي عنصري، جعل الشعب يرزح في مستنقع الجهل والظلم والتخلف ويعاني من ويلات الجوع والفقر والمرض والعبودية والعزلة عن العالم .



وأكدوا أن عودة مخلفات الإمامة المتمثلة في مليشيا الحوثي السلالية التابعة لإيران، بنهجها الإجرامي والإرهابي تجاه الشعب اليمني الذي مارسته خلال السنوات الماضية ومازالت، جعلت أجيال ثورة 26 سبتمبر يدركون مدى عظمة هذه الثورة وقيمتها الإنسانية للشعب اليمني والتي مثلت روحاً بعثت في الشعب والوطن الحياة والكرامة والعزة والتنمية والعلم والنور.



وجدد المواطنون، العهد على الوفاء للأحرار الثوار واستمرارهم على النهج للدفاع عن الثورة ومكتسباتها واستكمال تحقيق أهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الإمامة وتكريس النظام الجمهوري العادل، مهما كانت التضحيات وعدم السماح لمليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ مشروعها السلالي ومحو كل ما يمت بصلة لثورة 26 سبتمبر وتدمير مكتسباتها وإعادة الشعب إلى الوراء وعهد العبودية والظلم والجهل والفقر والمرض.

