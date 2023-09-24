الأرصاد يتوقّع هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته اليومية، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له، والسواحل الغربية وعلى أجزاء من لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة.

كما توقع المركز، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والهواتف النقالة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح المركز، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.