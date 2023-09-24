شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزه ربانية .. حبة واحدة تخرج كل الغازات المتراكمة في البطن وتزيل الإنتفاخات نهائيا وبدون رجعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكثير من الناس من الغازات والانتفاخات التي توجد في المعدة وتسبب كثرة الألم وتساهم في انتفاخ القولون بشكل غير طبيعي وتسبب أيضا الإمساك الشديد وتراكم الأحجار في المعدة مما جعل هؤلاء يقومون بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الغازات والانتفاخات أو الحبوب التي يمكن أن تعالج هذا الأمر لنجد أن حبوب اليانسون وحبوب الحلبة لهم دور كبير في التخلص من هذا الانتفاخ والإمساك وسوف نوضح أهمية هذه الحبوب وكيفية استخدامها من خلال هذا المقال.

حبة واحدة تعالج الانتفاخات والغازات

هذه الحبوب هي :

حبوب الحلبة: هي من أهم الحبوب التي لها دور كبير في علاج الانتفاخات والتخلص من الغازات وتساعد في عملية الهضم وراحة المعدة ولكن هناك الكثير من الأشخاص يرفضون تناولها بسبب رائحتها النفاذة إلى جانب أنها تسبب رائحة عرق كريهة.

حبوب اليانسون: هو من الحبوب التي لها دور كبير في تحسين عملية الهضم والتخلص من الغازات والانتفاخات الموجودة في البطن.

فوائد حبوب الحلبة

تساعد في تحسين عملية الهضم.

تخلصنا من الانتفاخات والغازات.

تعمل على رفع مناعة الجسم.

تساعد الحلبة في زيادة الوزن.

تعمل على ترطيب البشرة.

تقوم بتحسين شكل الجلد وملمسة.

يتم عمل منها ماسكات طبيعية للبشرة أو الشعر.

يتم استخدمها في خفض معدل السكر في الدم وذلك عن طريق تناولها بدون سكر.

تحمي الجسم من الأمراض.

تحمي الجسم من مرض السرطان.

تساعد في ضبط ضغط الدم.

فوائد حبوب اليانسون

يساعد في نقص الوزن.

يحسن من عملية الهضم ،يزيل التوتر.

يخلصنا من القلق ويساعد على النوم بشكل جيد.

يزيل الكحة وينظف الرئة من البلغم المتراكم عليها.

يقوي القلب ويساهم في التخلص من النوبات القلبية التي تحدث.

يعمل على تحسين صحة القولون ، يقوي المناعة.

يعالج الجسم من الأمراض.

مكونات وصفة اليانسون في علاج الانتفاخات

ينسون.

نعناع.

عسل.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة

نضع كوب الماء في وعاء ونضع به ملعقة اليانسون مع النعناع نقوم بوضع الوعاء على النار وعندما يتم الغليان يرفع الخليط من على النار ثم نقوم بوضعه في كوب مع ملعقة العسل ثم نقوم بتقديمه وبالهناء والشفاء

طريقة التخلص من الآنتفاخات بالزبادي

يمكن التخلص من انتفاخ البطن والغازات بسهولة باستخدام الزبادي حيث أنه يعمل على هضم الطعام بشكل سليم والتخلص من فضلات الطعام بشكل سليم حيث أنه يساهم في عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم عليك تناول كوب من الزبادي بعد العشاء او السحور وسوف تلاحظين الفرق ويمكنك استخدام هذه الطريقة للتخلص من الوزن الزائد يشكل كبير عطبس قومي بوضع ليمونه علي الزبادي وسوف تلاحظين .