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احتفالا باليوم الوطني السعودي.. ألوان علم المملكة تزيّن جبل القلعة بالعاصمة الأردنية (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - احتفالا باليوم الوطني السعودي.. ألوان علم المملكة تزيّن جبل القلعة بالعاصمة الأردنية (صور)

أضاءت أمانة العاصمة الأردنية، مساء اليوم السبت 23 سبتمبر، جبل القلعة بألوان علم المملكة العربية بمناسبة يـومها الوطنـي الـ 93.

وفي السياق ذاته، أكد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه "في ذكرى اليوم الوطني، تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيا وحاضرا وأبدا".

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وفي منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم السبت، توجه الملك سلمان إلى الله عز وجل بالدعاء، قائلا: "سائلين المولى سبحانه، أن يحفظ لنا أمننا واستقرارنا، وأن يديم علينا وحدتنا".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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