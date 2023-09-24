شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. عامل نظافة هندي يوثق ما حدث داخل فصل مدرسة بعد انصراف الطلاب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتكى عامل نظافة هندي في مقطع فيديو من عدم نظافة فصل طلاب في إحدى المدارس ، عقب نهاية اليوم الدراسي ،ووثق العامل الفوضى والقمامة المٌلقاه داخل الفصل .
وقال العامل وهو يتحدث لأحد زملائه:" شوف هذا كل يوم .. إيش أسوي .. شوف كيف تٌرك هذا .. سويلي كيف طريقة في فصل 35 ".
وأثار الفيديو ضجة بين المغردين ، وعلق أحدهم :"والله ما أطلعهم إلين هم يكنسونه " ، وعلقت مغردة أخرى :" فصلي ما يطلع إلا الفصل نظيف والكراسي مرفوعة .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
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