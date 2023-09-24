شكرا لبحثكم عن خبر وقفة احتجاجية في عدن تطالب بهيكل جديد لأجور المعلمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نظمت رابطة معلمي عدن الاحرار اليوم الأحد.وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب إدارة التربية والتعليم في خور مكسر بالعاصمة عدن، للمطالبة بمستحقات المعلمين المالية التي حرموا منها منذ سنوات ، وهي حقوق مشروعة كفلها قانون المعلم ، وأخرى تم تسليمها لكثير من القطاعات المدنية والعسكرية باستثناء المعلمين .

حيث رفع المعلمين والمعلمات اصواتهم مرددين شعارات مفادها المطالبة بهذه التسويات ،ووقف قرار تحويل المرتبات إلى البنوك، حيث تلخصت مطالبهم في :

– هيكلة أجور المعلمين وتسويتها.

– إطلاق العلاوات السنوية المتوقفة منذ سنوات

– إطلاق طبيعة العمل لموظفي 2011م.

– صرف مستحقات المتقاعدين ،وتثبيت المتعاقدين.

– استكمال إجراءات المنقولين.

– توفير الرعاية الصحية لمنتسبي القطاع التربوي والتعليمي وعائلاتهم.

– عدم تحويل الرواتب إلى البنوك ومحلات الصرافة.

الجدير بالذكر أن المعلمين في عدن كانوا قد نفذوا الاسبوع الماضي وقفة أمام وزارة المالية ، واليوم ينفذون هذه الوقفة أمام مكتب إدارة التربية في العاصمة عدن، مؤكدين عزمهم على تنفيذ وقفات أخرى مماثلة في المحافظة وغيرها سعيا لتحقيق هذه المطالب وانتزاعها.