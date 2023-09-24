شكرا لبحثكم عن خبر وقفة احتجاجية في عدن تطالب بهيكل جديد لأجور المعلمين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نظمت رابطة معلمي عدن الاحرار اليوم الأحد.وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب إدارة التربية والتعليم في خور مكسر بالعاصمة عدن، للمطالبة بمستحقات المعلمين المالية التي حرموا منها منذ سنوات ، وهي حقوق مشروعة كفلها قانون المعلم ، وأخرى تم تسليمها لكثير من القطاعات المدنية والعسكرية باستثناء المعلمين .
حيث رفع المعلمين والمعلمات اصواتهم مرددين شعارات مفادها المطالبة بهذه التسويات ،ووقف قرار تحويل المرتبات إلى البنوك، حيث تلخصت مطالبهم في :
– هيكلة أجور المعلمين وتسويتها.
– إطلاق العلاوات السنوية المتوقفة منذ سنوات
– إطلاق طبيعة العمل لموظفي 2011م.
– صرف مستحقات المتقاعدين ،وتثبيت المتعاقدين.
– استكمال إجراءات المنقولين.
– توفير الرعاية الصحية لمنتسبي القطاع التربوي والتعليمي وعائلاتهم.
– عدم تحويل الرواتب إلى البنوك ومحلات الصرافة.
الجدير بالذكر أن المعلمين في عدن كانوا قد نفذوا الاسبوع الماضي وقفة أمام وزارة المالية ، واليوم ينفذون هذه الوقفة أمام مكتب إدارة التربية في العاصمة عدن، مؤكدين عزمهم على تنفيذ وقفات أخرى مماثلة في المحافظة وغيرها سعيا لتحقيق هذه المطالب وانتزاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية في عدن تطالب بهيكل جديد لأجور المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.