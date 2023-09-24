شكرا لبحثكم عن خبر رئيس جامعة عدن يدشن امتحانات الدور الثاني بكلية الإعلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ضمن زياراته الميدانية التفقدية لمرافق وكليات جامعة عدن للاطلاع على سير العمل فيها، زار ا. دكتور الخضر لصور رئيس الجامعة صباح اليوم الأحد كلية الإعلام،، وكان في استقباله عميد كلية الإعلام د. محمد علي ناصر ، وعمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها .

وفي الهواء المعتدل نسبيا في فناء الكلية ، عقد رئيس الجامعة لقاءا وديا مع عمادة الكلية وبحضور امين عام الجامعة الأستاذ. محمد حسن سالم ومدير مركز الاستشارات الهندسية ا. د/ ابوبكر محمد بارحيم ومدير عام الشئون القانونية بالجامعة د. صالح بارده ومدير عام الشئون المالية الأخ/ وائل أحمد صالح منصر.

وقد اعطى عميد كلية الإعلام شرحا مفصلات عن سير العمل في الكلية والأوضاع التي تمر بها متطرقا الى بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجهها .

من جانبه أكد رئيس الجامعة على أهمية دعم كلية الإعلام الناشئة أكان من قبل الجامعة او من مختلف الجهات الحكومية الرسمية او غيرها من الجهات الخاصة.

معربا عن شكره للدور الذي تقوم به عمادة الكلية في السعي لتطوير عمل الكلية ومتابعة توفير متطلبات البنية التحتية للكلية .

ثم وجه رئيس الجامعة بعض الجهات المعنية في الجامعة بالإسراع لتوفير الاحتياجات الضرورية المرتبطة بالتجهيزات والأثاث واحتياجات السجل الإلكتروني والطاقة الشمسية .

وبعد ذاك طاف رئيس الجامعة بقاعة الامتحانات وكانت لفتة كريمة منه ان قام بنفسه بتوزيع أسئلة الامتحانات على الطلاب ، في لحظة جميلة تسجل لرئيس الجامعة موزعا ابتساماته على أبنائه الطلاب مشددا على أهمية ابداء الطلاب كل جهودهم للتحصيل العلمي والنجاح في امتحاناتهم وهذا ما اسعد الطلاب واضفى على سير عملية الامتحان راحة نفسية وهدوء أعصاب والشكر الجزيل لرئيس الجامعة.