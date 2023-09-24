محور تعز العسكري ينظم ندوة حول مراحل نضال اليمنيين ضد الإمامة والاستعمار

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم محور تعز العسكري، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "مراحل نضال اليمنيين ضد الإمامة والاستعمار" ضمن برنامج الجيش للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14أكتوبر و30نوفمبر.



وخلال الندوة تحدث العميد عبدالعزيز المجيدي رئيس أركان محور تعز، عن عظمة الثورات اليمنية 26سبتمر و14 أكتوبر 30 نوفمبر في تخليص اليمن من أعتى أنظمة الاستبداد والاستعمار شمالاً وجنوباً، مشيرا إلى واحدية الثورة اليمنية.



ودعا المجيدي، الجميع إلى غرس الوعي بأهداف الثورة وتكثيف الفعاليات الاحتفالية بهذه الأعياد الخالدة وحشد كل الإمكانات من أجل معركة الخلاص من الإماميين الجدد، مؤكدا أهمية بناء جيش وطني قوي للدفاع عن الثورة ومكتسباتها.



من جانبه استعرض اللواء الركن عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لشؤن الدفاع والأمن دور الجيش في قيام الثورة اليمنية والدفاع عنها قديما وحديثا، مؤكدا استعداد هذا الجيل للدفاع عن ثورة 26سبتمر ومقارعة الإماميين الجدد مهما كان الثمن مبديا إعجابه بمثل هذه الفعاليات الوطنية.



وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل رئيسية حملت الأولى عنوان "دور الضباط الأحرار في مراحل النضال ضد الإمامة والاستعمار "قدمها العميد عبد الملك الأهدل قائد اللواء17 مشاه استعرض فيها تشكيل تنظيم الضباط الاحرار ودوره المحوري في قيام ثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30نوفمبر



فيما استعرضت الورقة الثانية "دور النخبة اليمنية في النضال ضد الإمامة والاستعمار "استعرض فيها الدكتور سعيد اسكندر عضو هيئة التدريس بجامعة تعز رئيس مركز دراسات البحوث التاريخية والأثرية دور المثقفين والشعراء والتجار والشخصيات الاجتماعية في مراحل نضال اليمنيين ضد الإمامة والاستعمار.



وقدم الباحث التاريخي الأستاذ عبد الحكيم عبدالجليل المليكي الورقة الختامية تحت عنوان" دور الحاضنة الشعبية والقوى المجتمعية من التجار والأحرار، والمرأة في النضال ضد الإمامة والاستعمار"، وركز فيها على دور التجار ورجال المال في دعم وتعزيز مسيرة النضال الوطني وتأثير هذا الدعم في نجاح الثورات اليمنية 26سبتمبر و14اكتوبر و30نوفمبر



وأكدت الندوة في توصياتها الختامية على أهمية إيلاء معركة الوعي الوطني الجمهوري أهمية كبرى في المعركة المصيرية مع الإمامة والاستعمار.



كما أكدت على ضرورة إعداد وتخطيط برنامج ثقافي وطني جمهوري قومي للدولة كأمن قومي وعقيدة وطنية ومبادئ وثوابت وقيم وطنية عليا جامعة وتحصين الجمهورية والأجيال من اي اختراقات محتملة أو أخطار محدقة، وتكامل كل الأدوار السياسية والنخبوية والإدارية والخدمية والدبلوماسية والعسكرية للانتصار للأمة اليمنية والعربية هوية وثقافة وتاريخ.

