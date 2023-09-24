البعثة الأممية بالحديدة: سقوط 20 مدنيا جراء الألغام الأرضية والمتفجرات خلال أغسطس الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، الأحد، تسجيل 20 ضحية في صفوف المدنيين جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بالمحافظة غربي اليمن.



وقالت البعثة الأممية، في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها سجلت خلال أغسطس الماضي 13 حادثا متعلقا بالألغام الأرضية والمتفجرات مما أسفر عن سقوط 20 ضحية في صفوف المدنيين، ما يشكل زيادة بنسبة 122 في المائة مقارنة بشهر يوليو.



واوضح البيان، أن هذا الارتفاع الحاد لعدد الضحايا خلال شهر أغسطس أدى إلى وقف المنحى التنازلي لعدد الضحايا الذي لوحظ منذ يناير الماضي، مشيرا إلى أن النسبة المئوية للأطفال بين الضحايا ظلت أعلى من 30 بالمئة.



والجمعة الماضي، أصيبت طفلتان وامرأة من اسرة واحدة بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في قرية الخضيرة بمنطقة الحمينية بمديرية حيس.



والأسبوع الماضي، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات القاتلة في العالم، وذلك بعد تسع سنوات من بدء الحرب الأهلية الوحشية.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولة عن زراعة أكثر من مليوني لغم في مناطق متفرقة في البلاد، والتي تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

