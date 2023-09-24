تعز.. عرض كرنفالي لمدرسة الشهيدة نعمة رسام احتفاء بثورة 26 ‏سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت مدرسة الشهيدة نعمة رسام في مدينة تعز، اليوم الأحد، عرضا كرنفاليا ‏بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة 26 من ‏سبتمبر المجيدة.‏



وخلال الحفل بالمناسبة الوطنية بحضور مسؤولين بالسلطة المحلية، رددت الطالبات العديد من الأناشيد ‏الوطنية التي تحذر من المساس بالثوابت الوطنية ومكتسبات ‏الثورات اليمنية.‏ ‎ ‎



كما قدمن المشاركات في الحفل العديد من الفقرات الفنية التي ‏تعبر عن بهجتهن بالثورة ووعيهن بأهمية الحفاظ على ‏الجمهورية والوحدة التي تمثل الرابط بين الثورتين سبتمبر ‏وأكتوبر.‏ ‎ ‎



ورسمت الطالبات المشاركات في العرض حمامة السلام لتتشكل ‏من حولها الجمهورية وتواريخ الأعياد الوطنية.‏





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