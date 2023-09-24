تعز.. عرض كرنفالي لمدرسة الشهيدة نعمة رسام احتفاء بثورة 26 ‏سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت مدرسة الشهيدة نعمة رسام في مدينة تعز، اليوم الأحد، عرضا كرنفاليا بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
وخلال الحفل بالمناسبة الوطنية بحضور مسؤولين بالسلطة المحلية، رددت الطالبات العديد من الأناشيد الوطنية التي تحذر من المساس بالثوابت الوطنية ومكتسبات الثورات اليمنية.
كما قدمن المشاركات في الحفل العديد من الفقرات الفنية التي تعبر عن بهجتهن بالثورة ووعيهن بأهمية الحفاظ على الجمهورية والوحدة التي تمثل الرابط بين الثورتين سبتمبر وأكتوبر.
ورسمت الطالبات المشاركات في العرض حمامة السلام لتتشكل من حولها الجمهورية وتواريخ الأعياد الوطنية.
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