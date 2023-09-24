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تعز.. عرض كرنفالي لمدرسة الشهيدة نعمة رسام احتفاء بثورة 26 ‏سبتمبر

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المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت مدرسة الشهيدة نعمة رسام في مدينة تعز، اليوم الأحد، عرضا كرنفاليا ‏بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة 26 من ‏سبتمبر المجيدة.‏
 
وخلال الحفل بالمناسبة الوطنية بحضور مسؤولين بالسلطة المحلية، رددت الطالبات العديد من الأناشيد ‏الوطنية التي تحذر من المساس بالثوابت الوطنية ومكتسبات ‏الثورات اليمنية.‏
 
كما قدمن المشاركات في الحفل العديد من الفقرات الفنية التي ‏تعبر عن بهجتهن بالثورة ووعيهن بأهمية الحفاظ على ‏الجمهورية والوحدة التي تمثل الرابط بين الثورتين سبتمبر ‏وأكتوبر.‏
 
ورسمت الطالبات المشاركات في العرض حمامة السلام لتتشكل ‏من حولها الجمهورية وتواريخ الأعياد الوطنية.‏
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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