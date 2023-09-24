نقابة الصحفيين بعدن: استدعاء "فتحي بن لزرق" من قبل نيابة الصحافة "سابقة خطيرة"

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، الأحد، عن تضامنها الكامل مع عضو النقابة الصحفي فتحي بن لزرق الذي استدعي من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات للمثول أمامها اليوم الأحد في "سابقة خطيرة تشكل تقييدا للحريات الصحفية".



واعتبرت نقابة الصحفيين (فرع عدن) في بيان لها، استدعاء الصحفي بن لزرق للمثول أمامها على خلفية كتاباته الصحفية وآراؤه المعبرة عن هموم وتطلعات المواطنين يمثل توجها خطيرا لتقييد العمل الصحفي.



وأوضح البيان، أن العمل الصحفي، "يعتبر مهنة الأقلام الحرة الشريفة لتسليط الأضواء على مكامن الأخطاء وانتقادها بالكلمة التي باتت اليوم مصدر أذى يلاحق الصحفيين الأحرار".



وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن عن تضامن الصحفيين اليمنيين مع زميلهم الصحفي فتحي بن لزرق، داعية مجلس النقابة واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المنظمات الحقوقية الوقوف مع زميلهم.



وكان الصحفي فتحي بن لزرق الذي يرأس تحرير صحيفة عدن الغد، قد امتثل صباح اليوم أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق ما نشر على حسابه بمنصة "إكس"، دون توضيح الجهة الشاكية.