عدن.. وقفة احتجاجية لنقابات عدد من الجامعات للمطالبة بحقوقهم المالية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفّذت نقابة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة، ونقابة عمال وموظفي جامعات عدن لحج أبين شبوة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية هي الثانية في نيابة شؤون الطلاب بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بحقوقهم المالية والأكاديمية.

وقال المحتجون إن الوقفة جاءت للمطالبة بالحقوق المالية والإدارية والأكاديمية لموظفي وأكاديميي الجامعات، مؤكدين تمسكهم بمطالب منتسبيهم من دكاترة ومعيدين وموظفين ومبتعثين وطلاب.

وأكدوا أن هذه الوقفة ستتبعها خطوات تصعيدية احتجاجية أخرى أمام مجلس الوزراء ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، وذلك رفضاً لما وصفوه بـ "السياسات الممنهجة التي يراد بها إهانة كافة منتسبي الجامعات في المناطق المحررة".

وعبّر المحتجون، خلال وقفتهم عن استيائهم وغضبهم من سياسية الإقصاء والتهميش والظلم الممنهج الذي يمارس ضدهم متعهدين بالإستمرار في احتجاجاتهم والتصعيد وصولاً إلى الإضراب الشامل إذا لم يتم الاستماع إليهم وتنفيذ كافة مطالبهم.

وطالب المحتجون في بيان الوقفة بتحسين الوضع المعيشي بإعادة قيمة الراتب إلى ما كان عليه قبل 2015م، وصرف الأراضي للموظفين والأكاديميين بعقود موقعة، وتوفير الشواغر للأكاديميين والإداريين والمتعاقدين وفتاوى التعزيز للفئات الأخرى.

كما طالب المحتجون بصرف التسويات والمستحقات المالية والعلاوات، وتوفير التأمين الصحي وصرف المستحقات الشهرية والفصلية لمبتعثي الجامعات في الخارج.