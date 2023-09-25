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عدن - ياسمين التهامي - لا تتخلص منها .. بذور هذه الفاكهة تمنع النوبة القلبية والسكتة الدماغية وتقلل خطر الإصابة بالسرطان

توصلت دراسات إلى أن بذور البطيخ آمنة وتعتبر مصدرا هاما جدا للعديد من العناصر الغذائية.

السرطان

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وأوضحت الدراسات أن البطيخ يقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث أنه يهدئ آلام العضلات، ويحسن البشرة، بل ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. حسب "سكاي نيوز" توفر البذور أيضا أحماضا دهنية تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ضغط الدم

ويلعب المغنيسيوم الموجود في البذور دورا رئيسيا في إنتاج الطاقة وتحسين وظيفة الأعصاب والحفاظ على ضغط الدم المستقر. وقالت اختصاصية التغذية لورين ماناكر: "إن بذور البطيخ هي مصدر طبيعي للمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والحديد والزنك".

العظام

وأضافت: "هذه العناصر الغذائية المختلفة، تساعد على أداء وظائف المخ والجهاز العصبي بشكل سليم، بينما يساعد الفوسفور في تكوين العظام بشكل صحي ويحسن عملية الهضم". من جانبها، قالت خبيرة التغذية ماير جاكس: يحتوي البطيخ على عناصر غذائية رئيسية مضادة للأكسدة تدعم الوقاية من الأمراض والصحة العامة".