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عدن - ياسمين التهامي - تويوتا فورتشنر 2022 بأرخص تقسيط وأقوى عروض تمويل بدون فوائد للسعودي والمقيم

ان غالبية الافراد في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي يرغبون باستغلال عروض التمويل التي تسهل من تملك سيارة على أقساط مريحة وبإجراءات مرنة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السيارات مؤخراً.

حيث ان سيارة تويوتا فورتشنر تتربع على قائمة السيارات العائلية الكبيرة التي يميل المستهلكين في السعودية إلى امتلاكها، لهذا السبب تقسيط سيارة فورتشنر 2022 من عبداللطيف جميل، والتي ستنتهي خلال أسبوع من الآن.

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عروض تقسيط سيارة فورتشنر 2022

تقدم شركة عبداللطيف جميل للتمويل عروضاً للتمويل التأجيري على معظم علامات السيارات في السوق السعودي وعلى رأسها علامة تويوتا اليابانية.

وتأتي عروض تقسيط سيارات تويوتا المقدمة من عبداللطيف جميل للتمويل وفقاً للمزايا التالية:

تقدم الشركة تمويل السيارات بدون تقديم دفعة أولى

كذلك يمكن للعميل الحصول على تمويل تويوتا بدون كفيل

يمكن للعميل التسديد بيسر من خلال نظام سداد

كذلك يمكن التسديد على دفعات شهرية تصل إلى 60 شهر.

تفاصيل تقسيط سيارة فورتشنر 2022

تقدم عبداللطيف جميل عرض تمويلي على سيارة تويوتا فورتشنر 2022 جي اكس 2 دفع ثنائي 2.7، وفقاً للتفاصيل الآتية:

صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 2,071 ريال

الدفعة الأخيرة 40,654 ريال

معدل النسبة السنوية 18%

كما يمكنكم الحصول على سيارة تويوتا فورتشنر 2022 جي اكس 2 دفع رباعي 2.7 وفقاً للتفاصيل الآتية:

صافي دخل 10,000 ريال

مدة الأقساط 60 شهر

الدفعات الشهرية 1,778 ريال

الدفعة الأخيرة 35,626 ريال

معدل النسبة السنوية 18%

حاسبة تمويل السيارات من عبداللطيف جميل

وبعد رصد عروض تقسيط سيارة فورتشنر 2022 من عبداللطيف جميل، نشير إلى كيفية حساب تمويل السيارة والدفعات المفترض تسديدها.

ويمكن لعملاء تويوتا الراغبين في الحصول على فورتشنر عبر تمويل عبداللطيف جميل، حساب قيمة التمويل والأقساط من خلال الدخول هنا وملأ البيانات كما هو موضح في الصورة التالية:

معلومات هامة حول عروض تقسيط سيارة فورتشنر 2022

تجدر الإشارة إلى أن شركة عبداللطيف جميل للتمويل أكدت على بعض الملحوظات الخاصة بعروض التمويل التأجيري، والتي تسري على العروض السابق ذكرها، وتضمن الآتي:

لا يشمل الإيجار الشهري المذكور قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

كذلك يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

والآن، بعد رصد تفاصيل عروض تقسيط سيارة فورتشنر 2022 من عبداللطيف جميل التي ستنتهي في 31 أغسطس الجاري، نقدم أبرز المعلومات عن السيارة اليابانية العائلية.

تميزت سيارة فورتشنر بتصميمها الضخم والذي يرجع إلى أنها سيارة عائلية مكونة من ثلاثة صفوف، مع الحصول على لمسات أنيقة وجريئة في آن واحد.

فحصلت السيارة اليابانية على شبك أمامي جريء باللون الأسود اللامع والذي أحاطت به المصابيح الأمامية الرئيسية والتي تعمل بتقنية الـ LED بخاصية التعديل التلقائي لارتفاع إضاءة المصابيح الأمامية،.

بالإضافة إلى ذلك عزز المصد الأمامي المظهر الجريء للسيارة العائلية، بجانب ارتكازها على جنوط من الألومنيوم مقاس 18 بوصة.

كذلك تميزت بالإضاءة النهارية التي تعمل بتنقية الـ LED، بجانب حصولها على كشافات ضباب أمامية LED.

بالإضافة إلى ما سبق تميزت بنظام دخول ذكي، بالإضافة إلى تزويدها بمرايا جانبية تعمل بخاصية الطي الكهربائي.

كما حصلت على جناح خلفي والذي عزز مظهرها الجريء.

مرايا خارجية بلون الهيكل، طي كهربائي للمرايا الخارجية، وجناح خلفي.

تقنيات مقصورة فورتشنر 2022

وفي الداخل، حرصت العلامة اليابانية على تزويد سيارتها بتجهيزات متطورة ذات لمسة أنيقة في الوقت نفسه.

فتتسع السيارة من الداخل لثلاثة صفوف و 7 مقاعد مجهزة بمزايا متعددة أبرزها:

مكسوة بالقماش أو الجلد وفقاً للفئة

المقاعد الأمامية يمكن ضبطها كهربائياً

يمكن طي المقاعد الخلفية من أجل زيادة مساحة الأمتعة.

بالإضافة إلى ذلك زودت السيارة بـ عدادات أوبتيترون رياضية بلون مميز، بالإضافة إلى حصول السيارة على تكيف قوي مع تحكم مستقل.

وفيما يتعلق بنظام المعلومات والترفيه، زودت العلامة اليابانية سيارتها بنظام ملاحة وشاشة لمسية مقاس 8 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، زودت بنظام الصوت يأتي مع 6 مكبرات، وتوجد قاعدة الشحن اللاسلكي بالأمام للهاتف الذكي، مع 2 منفذ USB.

الأمان في سيارة فورتشنر 2022

ونصل الآن إلى مزايا السلامة والأمان التي حصلت عليها السيارة العائلية اليابانية؛ حيث حرت تويوتا على تقديم مستوى مميز من أنظمة السلامة والتي جاءت كالتالي:

نظام تثبيت السرعة

حساسات الركن الأمامي والخلفي

التحكم في توازن السيارة

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

نظام السيطرة على الإنزلاق

مراقبة ضغط هواء الإطارات

نظام حماية ضد السرقة

خاصية منع تشغيل المحرك

حقيبة سلامة أساسية

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وركبة السائق.

خيارات محرك تويوتا فورتشنر 2022

وفيما يخص الأداء، حصلت سيارة تويوتا فورتشنر 2022 على أكثر من خيار للمحرك، حيث تستمد قوتها من محرك بنزين أو ديزل، وفقاً للخيارات التالية:

الخيار الأول :

محرك بنزين 2.7 لتر 4 أسطوانات بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع خلفي أو كلي، فيتميز بكفاءة استهلاك وقود 10.4 أو 10.7 كم/لتر على الترتيب.

الخيار الثاني:

محرك ديزل 2.4 لتر 4 أسطوانات بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع كلي بكفاءة استهلاك وقود 14.4 كم/لتر.

الخيار الثالث:

محرك بنزين 4.0 لتر 6 أسطوانات بقوة 235 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع كلي بكفاءة استهلاك وقود 9.6 كم/لتر.

الخيار الرابع:

محرك ديزل 2.8 لتر 4 أسطوانات بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ونظام دفع كلي بكفاءة استهلاك وقود 14.7 كم/لتر.