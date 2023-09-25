اخبار الخليج / اخبار اليمن

سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل شاب عندمت سألته سائحة أجنبية ” من أين تشتري علم المملكة”.

ظهرت السيدة في الفيديو المتداول وهي تجلس داخل السيارة، وتسأل شاب داخل سيارة تسير بجانبها خلال احتفالات اليوم الوطني ال 93، “من أين تشتري العلم”.

اقراء ايضاً :

بكل لطف وكرم، قدم الشاب العلم السعودي للسائحة، ولم تستطع السائحة إخفاء سعادتها من هذه اللفتة الطيبة.

فعبّرت للشاب عن شكرها وأبدت سعادتها الكبيرة، وبسبب مدى تأثرها بجمال هذه اللحظة، بدأت تذرف الدموع من عينيها.

pic.twitter.com/8nAd3KCH0X

— حمزة (@hamza7674522671) 

 

كانت هذه تفاصيل خبر سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا