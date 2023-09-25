مأرب.. مقاومة صنعاء تحتفي بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر بحفل فني وخطابي

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، الأحد، في مدينة مأرب، حفلا فنيًا وخطابيًا، إحياء لذكرىالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر، والذكرى الـ 60 لثورة 14 أكتوبر، تحت شعار: (ثورة شعب ونهضة وطن).

وفي الحفل الذي حضره المناضل اللواء أحمد قرحش، دعا وكيل وزارة الإدارة المحلية عبداللطيف الفجير إلى مناهضة المشروع الحوثي، والدفاع عن الجمهورية، والمكاسب الوطنية لثورتي 26 سبتبمر و14 أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس المقاومة عضو مجلس النواب منصور الحنق في كلمته، أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام والديمقراطية والحوار، وانما تؤمن بتفخيخ عقول الشباب وشن الحروب والقتل والدمار وتعطيل مسارات التنمية والاقتصاد.

وأشاد الحنق بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والسير على خطى الرعيل الأول من مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

وأشار الى أن الشعب اليمني بكل مكوناته وقف صفًا وحدًا يدافع عن الجمهورية والديمقراطية ومؤسسات الدولة المدنية في مختلف الجبهات والميادين، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

كما قُدمت في الحفل عدد كلمات لكل من المناضل اللواء أحمد قرحش، وعضو مجلس النواب عبدالله صعتر، وكلمة الجرحى لأكرم البروي، أكدت في مجملها على السير على خطى ونهج النهج الثورتين اللتين خلصتا اليمن من الإمامة والاستعمار منذ وقت مبكر.

وشددت الكلمات على رفض انقلاب المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، والتي تسعى للقضاء على الجمهورية والعودة بالشعب إلى ماقبل ثورة 26سبتمبر 1962م.. مؤكدة على وحدة الصف الوطني، والتلاحم في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي كلمة المرأة التي ألقتها منى الخولاني، أشادت بدور المرأة النضالي، ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل منذ فجر ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

وأكدت في هذا الصدد، أن المرأة مثّلت الوجه الآخر للثورة في التصدي للمشروع العنصري الإمامي، إيمانا بدورها،وشعورا بواجبها الوطني، وخلقت في توجهها الثوري وعيًا مجتمعيًا في شتى المجالات الحياتية.

كما قدم في الحفل العديد من الفقرات الفنية والأناشيد الحماسية، والقصائد الشعرية، وكذلك عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية عددا من المعزوفات للاناشيد الثورية لثورة 26 سبتمبر والاغاني الوطنية المعبرة عن المناسبة.