الحوثيون يشنون هجومًا على السعودية وولي عهدها ويتهمونها بـ"الخيانة"

المنامة - ياسر ابراهيم - شنّت قناة المسيرة الحوثية، الأحد، هجومًا عنيفًا على السعودية، وولي عهدها محمد بن سلمان، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن العلاقة مع اسرائيل، واصفين الرياض بـ"الخائنة".

وتحت عنوان "الخيانة السعودية.. ماركة مسجلة"، اعتبرت قناة المسيرة الحوثية تصريحات بن سلمان لقناة "فوكس نيوز" الاميريكية الاسبوع الماضي، بإنها "إعلان فاضح"، لاتفاقية قد تمت مع واشنطن وتل أبيب.

ووصفت القناة الحوثية، ولي العهد السعودي بـ"الأمير المندفع"، زاعمة أن تصريحاته بشأن التطبيع مع اسرائيل، ثمنها منحه الوصول إلى عرش السعودية، مقابل سيطرة واشنطن على الشرق الأوسط.

واعتبرت القناة الحوثية تصريح بن سلمان، بأنه مغازلة لإسرائيل، متهمة "آل سعود" بالتصرف "كخنجر أميريكي مسافر إلى القلب العربي"، زاعمة بأن الرياض تعمل ضد القضايا العربية وأركان أمنها الراسخة.

وربطت قناة المسيرة بين السعودية وإسرائيل، مؤكدة أن "الفارق بينهما لم يكن سوى في العنوان"، متهمة الرياض بالعمل على تحقيق الأهداف الأميريكية المطلوبة، عبر ما أسمته بـ"طرق التدخل الناعمة"، حسب تعبيرها.

ووصفت القناة الحوثية حكام السعودية بـ"الأقزام التافهين، الذين تغازلهم الدعاية الصهيونية وتغريهم أضواء فلاشات الكاميرات ولمعان الاستديوهات الهوليودية البراقة". حسب وصفها.

وكان ولي العهد السعودية محمد بن سلمان قد أشار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميريكية الاسبوع الماضي، إلى أن العلاقة بين السعودية واسرائيل تقترب أكثر، مستدركًا حديثه بالتأكيد أن "القضية الفلسطينية مهمة".

ويأتي الهجوم الحوثي على السعودية في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين بوساطة عمانية، وعودة الوفد الحوثي من الرياض الذي زارها بشكل علني لأول مرة منذ تسع سنوات.