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عدن - ياسمين التهامي - بمناسبة اليوم الوطني السعودية تدخل الفرحة الى قلوب جميع المغتربين بقرار تاريخي !!

خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي تتحدث عن اعتزام السعودية الإعلان رسمياً عن الغاء نظام الكفيل بشكل نهائي، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوم الوطني ال 93.

ورغم ان الأخبار المتداولة لا يوجد لها أي مصدر رسمي، إلا أن المقيمين الأجانب في السعودية يستبشرون خيراً، خصوصاً في ظل الاحتفال باليوم الوطني السعودي ال 93، حيث جرت العادة إن تصدر بعض الأوامر الملكية بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الوطنية.

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الغاء نظام الكفيل في السعودية

الجدير بالذكر ان التسريبات التي انتشرت خلال الساعات الماضية لم تأتي من فراغ، فقد سبق أن أطلقت الحكومة السعودية مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والوافدين في البلاد.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرتها لتحسين العلاقة التعاقدية ،مما يزيل العيوب التي كانت في نظام الكفيل ،ويمنح الوافد حرية التصرف، والتنقل الوظيفي والعديد من الخيارات الأخرى.

مميزات إلغاء الكفالة

ستظهر العديد من المزايا بعد إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتحسين العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل:

• إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد.

• الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة كفيله.

• إذا تم نقل العامل إلى عمل آخر خلال مدة سريان العمل ولكن قبل انتهاء صلاحيته فعليه إبلاغ جهة عمله.

• يمكن للعامل مغادرة البلاد بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع للكفيل.

• يمكن للعامل مغادرة البلاد والعودة إليها بسهولة دون موافقة الكفيل ،وسيتم إخطاره بأنه قد حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة ،لكن لا يُسمح له برفضها.

• تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية ،وتحسين البيئة بشكل عام.

• متى تم إلغاء نظام الكفالة تم إلغاء نظام الكفالة بمجرد تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

أعلنت وزارة الموارد البشرية ،الأربعاء 4 نوفمبر 2020 ،إلغاء نظام الكفالة من خلال مبادرة جديدة بعنوان “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”.

و يوفر النظام الجديد ثلاث خدمات رئيسية: خدمة التنقل الوظيفي ،وخدمة الخروج والعودة ،وخدمة الخروج النهائي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ،والذي يهدف إلى تحسين سوق العمل السعودي وزيادة فرص العمل.

و تحاول الحكومة السعودية جذب العمال من مختلف البلدان من خلال إلغاء نظام الكفالة. من خلال القيام بذلك ،سيكون سوقًا جذابًا للعمال الذين يرغبون في العمل في المملكة العربية السعودية.

إلكترونيا ،والبرمجيات “ودية”. الذي يوفر حلًا للنزاع يكون أكثر ودية من القضايا المعروضة على المحاكم ،فضلاً عن برامج استحقاقات الموظفين ،وخطط تأمين العمال ،وغيرها من البرامج الرائدة التي تسعى إلى الحد من سلطة أصحاب العمل أو رعاتهم على العمال.

أصحاب الأعمال السعوديين. أعدت صياغته له ،بلغة واضحة يمكن لطالب الصف الثاني أن يفهمها: أصحاب الأعمال السعوديون.

وتتضمن بنود مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية عددًا من البنود المهمة التي يرغب الوافدون في التعرف عليها في المملكة ،ومنها:

• عند انتهاء عقد عمل العامل الوافد ،قد يبدأ في البحث عن وظيفة أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل على نقله.

• ينظم النظام الجديد انتقال العمال من مكان عمل إلى آخر عند انتهاء عقودهم ،مع إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل.

• يجب أن يلتزم العامل بالضوابط الموضوعة مثل إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل لفترة كافية ،والضوابط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في تفاصيل النظام.

• إذا غادر العامل المملكة وكان لديه عقد ساري المفعول ،فعليه تحمل جميع النتائج المترتبة على إنهائه. الخدمات الجديدة متاحة من خلال منصات أبشر وقواء.

• يتم تطبيق أحكام نظام العمل الجديد على العاملين في القطاع الخاص فقط ،لكنها لا تنطبق على العمالة المنزلية.

كيف يمكن للعمال الوافدين الاستفادة من خدمات التنقل الوظيفي في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق النظام الجديد؟

وفقًا للدليل الإرشادي الذي وضعته وزارة الموارد البشرية السعودية؟.

تعريف الخدمة هي خدمة تنظم نقل الوظائف للوافدين من موقع إلى آخر وفق العقود والشروط الموثقة بين الطرفين.

ضوابط الاستفادة من الخدمة بالإضافة إلى الفئات العالمية والمستبعدة ،وضعت الوزارة عددًا من اللوائح التنظيمية لمن سيستفيد من هذه الخدمة ،على النحو التالي:

ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة

-سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

– أن تكون المنشأة ضمن المنطقة الخضراء المتوسطة وما فوقها.

– يجب ضمان العمال بنسبة 80٪ على الأقل من دخلهم السابق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

– توثيق كافة عقود العاملين بالمنشأة بنسبة 100٪. يجب أن يكون لبرنامج التقييم الذاتي التزام بنسبة 80٪ كحد أدنى.

– وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.

ضوابط خاصة بالعامل الوافد:

– أن يكون العامل من العاملين المهنيين الخاضعين لقانون العمل.

– يجب أن يكون العامل في الدولة لمدة 12 شهرًا قبل أن يتمكن من الدخول.

-أن يكون العامل على رأس العمل. لا يوجد طلب اخر من العامل بنقل الخدمة لعامل اخر.

– في حالة سريان عقد العمل الموثق ،يجب عليك البقاء في الدولة لفترة معينة من الوقت.

وضعت الوزارة عدة ضوابط للفئات المستبعدة وهي:

-عدم وجود عقد عمل موثق للعامل.

-عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

– إذا لم يحصل العامل على تصريح عمل خلال 90 يومًا من دخول المملكة ،فلا يمكنه العمل في المملكة العربية السعودية.

-إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل.

– موافقة المنشأة الحالية على نقل العامل.

– تشترط الوزارة وجود حساب إلكتروني على منصة قوى الخاصة بها لكل من المؤسسات الجديدة والقائمة.

إجراءات طلب الخدمة تنفذ الخدمة على هذه المراحل :

-سيتم إرسال عرض الوظيفة للعامل من خلال منصة قوى.

– يذهب إلى منصة قوى ويقبل عرض العمل أو يرفضه. يجب إبلاغ المنشأة الحالية بطلب نقل العامل.

-يبدأ احتساب فترة الإشعار.

سوق العمل في السعودية هو مكان يتبادل فيه العمال الخدمات التي يقدمونها مقابل المال. من أجل تحسين جودة العمل وجودته التنافسية بين الدول ،يجب أن يكون لدى العامل حافز للعمل في ظروف جيدة ،أي ظروف مواتية.

في كثير من دول العالم ،هذا يعني أنه إذا كان هناك أجر ضعيف في بلدك ،فإنك تحصل على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.