الهجرة الدولية: نزوح 111 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن نزوح 111 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.



وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنها رصدت نزوح 111 أسرة يمنية يمثلون (666 فرداً) خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري.



وأشارت إلى أن حالات النزوح استقرت في محافظة مأرب (90 أسرة، نشأت جميعها من داخل المحافظة)، والحديدة (16 أسرة، نشأت جميعها من داخل المحافظة)، وتعز (4 أسر، نشأت من داخل المحافظة والحديدة).



وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 23 سبتمبر 2023، بلغ 4.478 أسرة يمثلون (26.868 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

