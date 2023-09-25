شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المرور السعودي يعلن تعديل جديد في موعد بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين للمركبات" تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد 8 أيام سوف يكون موعد بدء نظام الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة في جميع طرق وشوارع اراضي المملكة العربية السعودية.

حيث انه هذا قد يزيد من عدد المتقدمين لاجل الحصول على وثائق التأمين للمركبات في الأيام القليلة المقبلة والتي تسبق بدء تنفيذ القرار.

ويأتي هذا القرار في ظل زيادة عدد المركبات التي تسير بدون تأمين سارِ، ولم يتم الإعلان عن أي تعديل في الموعد.