عدن - ياسمين التهامي - عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي سيهز العالم.. ويحدد على الخريطة الدول المتأثرة به

2023/09/25 الساعة 09:12 مساءً

حذّر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من زلزال قوي قد يهزّ العالم اليوم الأحد قائلا: "تقلبات قوية جداً يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5 م أو أعلى".

وتبيّن من الخريطة أن زلزالاً قوياً قد يضرب مناطق من الفلبين وإندونيسيا وما يجاورها من جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، ومناطق أخرى إلى الجنوب من أستراليا ونيوزلندا.

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