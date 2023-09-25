[ إيقاد شعلة 26 سبتمبر في منزل الشيخ الأحمر بالعاصمة صنعاء ]

أُوقدت، مساء اليوم الاثنين، شعلة ثورة 26 سبتمبر، عشية ذكراها الحادية والستين في منزل الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر في العاصمة صنعاء، بمشاركة شعبية.



وخلال الفعالية التي تقدمها الشيخ حمير الأحمر شيخ مشايخ حاشد تم رفع صور العلم الجمهوري في منزل الشيخ الأحمر ومن ثم ايقاد الشعلة، وهو تقليد سنوي يقام في منزل الشيخ الأحمر، احتفاء بهذه المناسبة وسط حضور عدد من الشخصيات.



وتعد أسرة الأحمر من أبرز الأسر السبتمبرية التي ناضلت ضد الحكم الإمامي وقدمت خيرة رجالها في سبيل الثورة والجمهورية في مختلف ميادين النضال.



ويحتفل اليوم أبناء الشعب اليمني بعيد الثورة 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في تأكيد على السير على درب الثوار الأحرار للحفاظ على المكتسبات الوطنية.