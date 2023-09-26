شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة وجود خلاف نيمار مع مدرب الهلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، الأنباء التي نشرتها صحيفة SPORT الإسبانية بشأن وجود خلاف بينه وبين المدرب جورجي جيسوس.

وقال نيمار في رد على الصحيفة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’: ‘كذب عليكم أن تتوقفوا عن تصديق هذه الاشياء صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين لاينبغي عليها أن تقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة بفائق الاحترام أنا اطلب منك التوقف عن هذا لأن فيه الكثير من عدم الاحترام’.

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وأضاف نيمار: ‘أنا سعيد في الهلال، وأنا أحترم المدرب، وأنا أركز مع الفريق لتحقيق أهدافنا