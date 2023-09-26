أبناء محافظة "إب" يتحدّون القيود الحوثية ويحتفلون بذكرى الـ 26 سبتمبر المجيدة 

المنامة - ياسر ابراهيم - تحدى أبناء محافظة إب، القيود التي فرضتها مليشيا الحوثي، وأحيوا الذكرى الـ 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، بإطلاق الألعاب النارية، وإيقاد الشعلة، وكذا فعاليات فنية وخطابية بهذه المناسبة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "أبناء مدينة إب أطلقوا الألعاب النارية في سماء المدينة؛ إحتفاء بالذكرى الـ 61 لثورة سبتمبر المجيدة بالرغم من القيود الحوثية وعمليات المنع التي فرضتها رفضا للإحتفاء بذكرى الثورة الخالدة".

وأظهرت السدة تشعلها في الذكرى ال ٦١ للثورة pic.twitter.com/zk5WMqrCsm — فيصل بن امين ابوراس (@diplomat90) September 25, 2023 قيام المئات من أبناء مديرية السدة (التي يسيطر عليها الحوثيون) وهي مسقط رأس مهندس الثورة الشهيد علي عبدالمغني، بايقاد شعلة الثورة وإطلاق الألعاب النارية.

وأوضحت المصادر، أن المواطنين نظموا فعالية فنية وخطابية بهذه المناسبة، تحت أهازيج النشيد الوطني، وهتافات "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، رغم المضايقات الحوثية التي حاولت منعهم اقامة هذه الفعالية.

واحتشد آلاف المواطنين من مختلف قرى ومناطق مديرية السدة، الذين تجمعوا إلى مركز مديان ظفار بمدينة السدة، حيث أقيمت فعالية فنية وخطابية بذكرى ثورة سبتمبر.

وخلال الفعالية، ألقيت العديد من الكلمات التي مجدت ثورة سبتمبر، وتعهدت بالوفاء لها والحفاظ عليها، وتحقيق أهدافها في الوقت الذي تجري محاولة إعادة الإمامة التي ثار عليها اليمنيون في سبتمبر 1962م.

وتعهدوا بالمضي على نهج قائد ثورة سبتمبر، مؤكدين أن المديرية التي أنجبت الشهيد علي عبدالمغني ستنجب قادة جدد ينتصرون للثورة في وجه الإمامة الجديدة.

وتأخذ الفعالية الإحتفائية بمديرية السدة طابعًا خاصًا، كون قائد ثورة سبتمبر الشهيد علي عبدالمغني ينتمي إلى مديرية السدة.

وفي مديريات النادرة، أوقد المواطنون شعلة ثورة سبتمبر في جبال العود، بالرغم من القيود الحوثية المفروضة، كما نظم الآلاف من المواطنين احتفاء جماهيري حاشد في مركز المديرية إحتفاء بذكرى بهذه المناسبة.

كما نظم شباب وناشطون في مدينة إب تظاهرة ليلية، جابوا خلالها شوارع مدينة إب في تظاهرة ليلية حاملين الأعلام الوطنية على وقع الأغاني الوطنية إحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، بالرغم من القيود الحوتية.

وأكدت المصادر، أن المواطنين رفعوا الأعلام الوطنية بأسطح منازلهم، وفي المحلات التجارية بمدينة إب عاصمة المحافظة وبقية مديريات المحافظة.

واحتفى أبناء المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب، بذكرى ثورة سبتمبر، على وقع الأغاني الوطنية، ونظموا تظاهرة ليلية هتفت "بالروح بالدم نفديك يايمن"، متعهدين المضي على نهج سبتمبر والوفاء لثوارها الأحرار.

كما قام أبناء حارة المدربة بمديرية المشنة، وعددا من أحياء مدينة إب عاصمة المحافظة يحتفون بطرقهم الخاصة بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة، رغم القيود الحوثية المفروضة لمنع هذه الاحتفالات.

على صعيد متصل، أوقد مواطنون شعلة الثورة في جبال بعدان والشعر والرضمة ويريم والعدين والحزم وذي السفال والسياني وعددا من البلدات والقرى بمختلف مديريات المحافظة، إحتفاء ذكرى ثورة سبتمبر الخالدة.

