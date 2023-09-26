في ذكرى 26 سبتمبر.. احتفالات واسعة في صنعاء والمليشيا ترد بإطلاق النار وتدنيس العلم الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر حوثية، مساء اليوم، بتدنيس العلم الجمهوري على أقدامها في العاصمة صنعاء، وإطلاق الأعيرة النارية في وجه المواطنين، وذلك عشية احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وأظهرت صورًا

تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حملة تدنيس ودوس بالأقدام على العلَم الجمهوري في صنعاء، قامت بها عناصر مليشيا الحوثي.

وبيت الصور والمقاطع، قيام مليشيا الحوثي بانتزاع الأعلام الوطنية من السيارات، والمحتفلين في جولة ريماس، جوار ميدان السبعين، وتنكيسها ودوسها بالأقدام ورميها على الأرض.

ويحتفل ملايين اليمنيين شعبيًا بالذكرى الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة، التي قضت على الإمامة، بينما يحاول الحوثي القضاء على الجمهورية وإعادة حكم الإمامة الكهنوتي.

وحسب منصة "وعي" على صفحتها في التليجرام، فقد قام أحد الأطقم التابع للمشرف المكنى "أبو هاشم" بنزع الأعلام بالقوة من المواطنين، وهددهم بالاختطاف.

كما قام المسلحون الحوثيون بالاعتداء بالضرب على المشاركة في المسيرة الشعبية بجولة ريماس، وبمساعدة عناصر حوثيين مقنعين. مشيرة إلى أنه تم نهب الأعلام من الباعة الذين يبيعون الأعلام في الجولات.

ووفق إحصاءات فيسبوك فقد تحدث أكثر من مليون ومائة ألف شخص حتى الآن عن ذكرى ثورة سبتمبر المجيدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنعت مليشيا الحوثي المواطنين من الوصول إلى ساحة ميدان السبعين لإحياء هذه المناسبة، حيث تجمع المئات من الشباب المشاركين بينهم نساء وأطفال، وهددتهم بالاختطاف.

وانتشرت الأعلام الوطني في صنعاء، خصوصا في المدارس والجامعات والمقار الحكومية، ردا على محاولة المليشيا طمس هوية اليمنيين من خلال الاحتفالات الطائفية التي تحشدها ضد هذه المناسبة.

وباتت الاحتفالات تتزايد عام بعد أخر في ذكرى 26 سبتمبر الخالدة، بعد أن حاولت المليشيا طمس معالمها، واحياء أيام بديلة عنها، مستخدمة بذلك القوة، وايرادات الدولة لفرض هذه الهوية الدخيلة على مجتمعنا اليمني.