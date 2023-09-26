صنعاء.. مليشيا الحوثي تغلق ميدان السبعين خوفًا من تظاهرات شعبية

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أغلقت ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، أمام حركة السيارات والمشاة خوفًا من تظاهرات شعبية، تحتفل بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأكدت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن مليشيا الحوثي أغلقت الليلة ميدان السبعين غداة الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر الخالدة، حيث شهد السنة الماضية مظاهرة عارمة بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة.

واحتفل الآلاف في شوارع صنعاء، مساء اليوم الإثنين، بما فيها ميدان السبعين وميدان التحرير وشوارع أخرى، في الوقت الذي غابت عنه كل القيادات الحوثية، وحضر فيه الشعب اليمني.

وعمدت مليشيا الحوثي إلى إطلاق النار، وتمزيق وتدنيس العلم الوطني في جولة ريماس، بجانب ميدان السبعين وخطفت عددا من المحتفلين الذين تحدوا القمع الحوثي.

وحولت مليشيا الحوثي ميدان السبعين إلى ساحة لإقامة فعالياتها الطائفية التي تقيمها بين كل وقت وآخر، في الوقت الذي منعت عن المواطنين الاحتفال بالميدان الذي يعد رمزية مهمة في التخلص من الإمامة.

وكان سياسيون بصنعاء قد دعو مليشيا الحوثي الأسبوع الماضي، إلى السماح للمواطنين للاحتفال بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر في ميدان السبعين الذي يعد أكبر الميادين في العاصمة صنعاء.