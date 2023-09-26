التحالف ينعي جنود بحرينيين قتلوا بهجوم حوثي على الحدود السعودية ويؤكد تحفظه بحق الرد

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، مقتل جنديَيَن بحرينَيَين، من القوات المرابطة على الحدود الجنوبية السعودية بهجوم حوثي غادر، مؤكدًا تحفظه بحق الرد في الوقت والزمان المناسبين.



وقال المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الهجوم "عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي، باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت مساء الإثنين، مقتل عنصرين من أفرادها، وجرح آخرين في هجوم حوثي على مواقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية.

ونعت القوة، في بيان اليوم الاثنين، ضابطا وجنديا قتلا في عملية نفذها الحوثيون من خلال إرسال طائرات مسيّرة على مواقع القوة البحرينية.



كما أعلن البيان سقوط عدد من الجرحى في الهجوم على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

يأتي هذا بعد نحو أسبوع من عودة الوفد الحوثي من السعودية في إطار مفاوضات ثنائية من أجل الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب.