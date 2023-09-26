صنعاء.. مليشيا الحوثي تخطف متظاهرين احتفلوا بثورة 26 سبتمبر 

المنامة - ياسر ابراهيم - خطفت مليشيا الحوثي، مساء الإثنين، عددًا من الناشطين، الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى الـ 61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثية.

وأظهرت صورًا حصل عليها "يمن شباب نت" لقطات أثناء خطف المليشيا الحوثية للناشط "فارس حرمل"، أثناء قيامه ببث مباشر من احتفال شعبي في ميدان التحرير، تواجد فيه أيضا قيادات مؤتمرية.

وبحسب ناشطين، فقد خطفت مليشيا الحوثي "فارس حرمل" وآخرين، في ميدان التحرير، بينما مزقت الأعلام ودنستها قرب ميدان السبعين.

وشهدت محافظة إب حملة خطف واسعة طالت العشرات من الناشطين، لكنها فشلت في احتواء التظاهرات المعبرة عن موقف شعبي صارم يناهض الإمامة.