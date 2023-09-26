إب: المدينة القديمة تحتفل بذكرى 26 سبتمبر رغم إطلاق الحوثيين للنار لتفريقهم

المنامة - ياسر ابراهيم - تحدّى شباب المدينة القديمة في مدينة إب (وسط اليمن)، محاولات حوثية لتفريقهم، ومنعهم من التظاهر والاحتفال بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ميليشيا السلالة والإمامة الحوثي تطلق النار لتفريق شبان تجمعوا للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر بحي الرضوان في المدينة القديمة بمدينة إب.

رعب سلالي تطوقه هتافات اليمنيين " بالروح بالدم نفديك يا يمن.#الحوثي_يمزق_العلم_الوطني#ميلاد_وطن_26سبتمبر pic.twitter.com/o1qE2Q0fQS — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) September 25, 2023 ، اطلع عليها "يمن شباب نت"، استمرار الفعاليات الجماهيرية في أزقة المدينة القديمة الضيقة، رغم سماع أصوات إطلاق النار.

وهتف المتظاهرون بـ"الروح بالدم نفديك يا يمن" رغم إطلاق النار من قبل المليشيا، في رد شعبي واضح وصارم على رفض المشروع الحوثي، بعد أكثر من شهر على محاولات حوثية حشد السكان لفعالياتها الطائفية باسم المولد.

وشهدت محافظة "إب" حملة خطف واسعة؛ لكنها تصدرت حالة الاحتفالات في المحافظات اليمنية التي تحتلها المليشيا الحوثية.

يشار إلى أن المدينة القديمة كانت قد شهدت أول تظاهرة شعبية بالآلاف شارك فيها الرجال والنساء والفتيان تهتف برحيل الحوثي وتعتبره عدو الله، في جنازة الشهيد المكحل حمدي عبدالرزاق، الذي اشتهر بمعارضة الحوثي وقتل في سجونها في مارس الماضي.